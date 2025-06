講武堂》中國深耕非洲軍事部署 瞿文中：循美軍模式強化政軍關係

圖為中國解放軍海軍士兵2015年在非洲吉布地,護衛中國公民登上054A型「臨沂號」飛彈巡防艦。(路透資料照)

羅添斌/核稿編輯

〔記者陳治程/綜合報導〕中國近年積極擴張解放軍海上兵力,同時透過南海演訓,紐、澳水域遠洋訓練,加強其在印太的地緣政治主導權;另一方面,中方也同時在非洲深耕軍事布局,除吉布地後勤基地,也持續在當地建構、拉攏政軍人事。國防院學者翟文中分析,這不只是仿效美軍模式建立關係體系,也藉此牽制西方國家,擴大海外影響力。

(原文「中國與非洲國家發展緊密軍事關係之觀察」,由國防安全研究院戰略與資源研究所助理研究員翟文中撰述,本報獲國防院同意全文轉載)

請繼續往下閱讀...

美國總統川普就任後,採行一種「以現實主義為基礎,著重於保護國家核心利益的戰略」。在此同時,川普政府亦要求美國的盟友提高自我防衛能力,降低對美國的安全依賴。面對此一戰略轉型,加上川普政府考慮將非洲司令部(Africa Command, AFRICOM)降編為歐洲司令部(European Command, EUCOM)下屬單位,非洲司令部指揮官蘭利(Michael E. Langley)將軍提出示警,指出中國正試圖「複製美軍在非洲大陸建立和維持雙邊關係所做的一切」。事實上,中國與非洲國家間的軍事合作由來已久並且相當緊密,本文將對其發展與現況進行分析。

軍事教育與聯合演習

新冠疫情爆發前,中國人民解放軍的軍事與政治院校每年接收約2,000名非洲軍官進行培訓。此外,另有500名的非洲軍官進入海軍軍醫大學就讀。這些受訓學員回到母國後,許多人後來成為國家的政軍領導者。例如,解放軍南京陸軍指揮學院曾培育出厄立特里亞總統阿費沃基(Isaias Afwerki)等多位國家元首,擔任國防部長與高階將領的校友亦不在少數。尤有甚者,非洲軍官在中國軍事院校不僅接受專業軍事教育(professional military education, PME),還參與了中共意識型態學習。由於中國較西方國家提供了非洲軍官更多進訓機會,加上特殊課程設計,使得中國的影響力能擴大至軍事外的其他領域。

美軍非洲司令部指揮官蘭利上將(Gen. Michael Langley)5月下旬偕同摩洛哥武裝部隊監察長貝里德少將(Maj. Gen Mohammed Berrid),出席第21屆「非洲之虎」(African Lion 25)聯合演習。(美聯社資料照)

除對非洲軍官施訓外,聯合演習也是中國深化與非洲國家軍事連結的重要方式。根據美國國防大學中國軍事事務研究中心(Center for the Study of Chinese Military Affairs)資料庫的數據顯示,自2000年以來,中國軍隊已在非洲舉行了19次軍事演習,並進行了44次海軍港口訪問(port calls)。中國在非洲的軍事演習從最初的人道救援逐漸發展成實彈演習,其亦積極參與非洲國家舉辦的多國聯合軍演。2024年7月,中國與坦尚尼亞舉行代號「和平團結2024」的聯合軍演,當時中國使用運-20運輸機與071型綜合登陸艦將解放軍部隊由中國本土直接投送至非洲大陸。未來,中國很可能會利用與非洲國家軍演的機會,進一步地驗證其戰略空運與海運能力。

武器輸出與軍事援助

中國對非洲的武器輸出遠較美俄為低,但中國在非洲軍備市場展現了與眾不同的特色。和美俄武器銷售集中在少數大國不同,中國武器價格低廉,吸引了更多的非洲買主。根據瑞典斯德哥爾摩國際和平研究所(Stockholm International Peace Research Institute, SIPRI)的數據顯示,2019年至2023年間,至少有21個撒哈拉以南的非洲國家接受了中國提供的各類軍事裝備,包括茅利塔尼亞接收的軍艦與尼日利亞和奈及利亞獲得的無人機。俄烏戰爭爆發後,俄羅斯國防工業遭到國際社會的制裁,這為中國擴大對非洲的武器輸出提供了契機,隨著武器銷售增加將有助強化中國與非洲國家間的政軍關係。

圖為中國捐贈非洲國家貝南的PME-50無人機。(貝南政府官網)

除軍售外,中國還向非洲國家提供了軍事援助。2024年8月,香港《南華早報》報導,中國將向中非國家貝南提供榴彈砲及其配件。2023年時,中國即曾捐贈四架北方工業公司製造的PMR-50偵察與作戰無人機予該國。根據奧斯陸和平研究所2022年的一份報告,過去20年間,中國向總計47個非洲國家提供了軍事援助。透過這兩種不同途徑的運用,中國得能強化與非洲國家間的軍事合作關係。

結語

2017年,中國在吉布地啟用了首個海外保障基地,此事引發了國際社會對中國軍事滲透非洲的高度關注。事實上,非洲國家由於發展落後且在國際政治格局處於邊陲,國際社會對中國與非洲國家間建立軍事連結並不重視,當西方國家警覺這種發展並意欲扭轉這種劣勢似乎為時已晚。未來,隨著中國與非洲國家在政經濟領域的合作加深,雙方的軍事連結與交流將會更進一步強化。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法