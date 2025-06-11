講武堂》中國深耕非洲軍事部署 瞿文中：循美軍模式強化政軍關係

圖為中國解放軍海軍士兵2015年在非洲吉布地，護衛中國公民登上054A型「臨沂號」飛彈巡防艦。（路透資料照）

羅添斌／核稿編輯

〔記者陳治程／綜合報導〕中國近年積極擴張解放軍海上兵力，同時透過南海演訓，紐、澳水域遠洋訓練，加強其在印太的地緣政治主導權；另一方面，中方也同時在非洲深耕軍事布局，除吉布地後勤基地，也持續在當地建構、拉攏政軍人事。國防院學者翟文中分析，這不只是仿效美軍模式建立關係體系，也藉此牽制西方國家，擴大海外影響力。

（原文「中國與非洲國家發展緊密軍事關係之觀察」，由國防安全研究院戰略與資源研究所助理研究員翟文中撰述，本報獲國防院同意全文轉載）

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美國總統川普就任後，採行一種「以現實主義為基礎，著重於保護國家核心利益的戰略」。在此同時，川普政府亦要求美國的盟友提高自我防衛能力，降低對美國的安全依賴。面對此一戰略轉型，加上川普政府考慮將非洲司令部（Africa Command, AFRICOM）降編為歐洲司令部（European Command, EUCOM）下屬單位，非洲司令部指揮官蘭利（Michael E. Langley）將軍提出示警，指出中國正試圖「複製美軍在非洲大陸建立和維持雙邊關係所做的一切」。事實上，中國與非洲國家間的軍事合作由來已久並且相當緊密，本文將對其發展與現況進行分析。

軍事教育與聯合演習

新冠疫情爆發前，中國人民解放軍的軍事與政治院校每年接收約2,000名非洲軍官進行培訓。此外，另有500名的非洲軍官進入海軍軍醫大學就讀。這些受訓學員回到母國後，許多人後來成為國家的政軍領導者。例如，解放軍南京陸軍指揮學院曾培育出厄立特里亞總統阿費沃基（Isaias Afwerki）等多位國家元首，擔任國防部長與高階將領的校友亦不在少數。尤有甚者，非洲軍官在中國軍事院校不僅接受專業軍事教育（professional military education, PME），還參與了中共意識型態學習。由於中國較西方國家提供了非洲軍官更多進訓機會，加上特殊課程設計，使得中國的影響力能擴大至軍事外的其他領域。

美軍非洲司令部指揮官蘭利上將（Gen. Michael Langley）5月下旬偕同摩洛哥武裝部隊監察長貝里德少將（Maj. Gen Mohammed Berrid），出席第21屆「非洲之虎」（African Lion 25）聯合演習。（美聯社資料照）

除對非洲軍官施訓外，聯合演習也是中國深化與非洲國家軍事連結的重要方式。根據美國國防大學中國軍事事務研究中心（Center for the Study of Chinese Military Affairs）資料庫的數據顯示，自2000年以來，中國軍隊已在非洲舉行了19次軍事演習，並進行了44次海軍港口訪問（port calls）。中國在非洲的軍事演習從最初的人道救援逐漸發展成實彈演習，其亦積極參與非洲國家舉辦的多國聯合軍演。2024年7月，中國與坦尚尼亞舉行代號「和平團結2024」的聯合軍演，當時中國使用運-20運輸機與071型綜合登陸艦將解放軍部隊由中國本土直接投送至非洲大陸。未來，中國很可能會利用與非洲國家軍演的機會，進一步地驗證其戰略空運與海運能力。

武器輸出與軍事援助

中國對非洲的武器輸出遠較美俄為低，但中國在非洲軍備市場展現了與眾不同的特色。和美俄武器銷售集中在少數大國不同，中國武器價格低廉，吸引了更多的非洲買主。根據瑞典斯德哥爾摩國際和平研究所（Stockholm International Peace Research Institute, SIPRI）的數據顯示，2019年至2023年間，至少有21個撒哈拉以南的非洲國家接受了中國提供的各類軍事裝備，包括茅利塔尼亞接收的軍艦與尼日利亞和奈及利亞獲得的無人機。俄烏戰爭爆發後，俄羅斯國防工業遭到國際社會的制裁，這為中國擴大對非洲的武器輸出提供了契機，隨著武器銷售增加將有助強化中國與非洲國家間的政軍關係。

圖為中國捐贈非洲國家貝南的PME-50無人機。（貝南政府官網）

除軍售外，中國還向非洲國家提供了軍事援助。2024年8月，香港《南華早報》報導，中國將向中非國家貝南提供榴彈砲及其配件。2023年時，中國即曾捐贈四架北方工業公司製造的PMR-50偵察與作戰無人機予該國。根據奧斯陸和平研究所2022年的一份報告，過去20年間，中國向總計47個非洲國家提供了軍事援助。透過這兩種不同途徑的運用，中國得能強化與非洲國家間的軍事合作關係。

結語

2017年，中國在吉布地啟用了首個海外保障基地，此事引發了國際社會對中國軍事滲透非洲的高度關注。事實上，非洲國家由於發展落後且在國際政治格局處於邊陲，國際社會對中國與非洲國家間建立軍事連結並不重視，當西方國家警覺這種發展並意欲扭轉這種劣勢似乎為時已晚。未來，隨著中國與非洲國家在政經濟領域的合作加深，雙方的軍事連結與交流將會更進一步強化。

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