波音2026年啟用F-47六代戰機生產設施 加速在2029年前首飛

美國空軍今（2025）年三月首度公布的F-47第六代戰機電腦渲染圖，但實機構型可能會有變動。（美國空軍官網）

羅添斌／核稿編輯

〔記者陳治程／綜合報導〕美國總統川普（Donald Trump）今年3月宣布空軍旗下「次世代空優」（NGAD）計畫中的第六代有人戰機，由波音（Boeing）公司正式得標，預計2030年成軍；有外媒報導，位於美國密蘇里州的波音聖路易廠區，最快明（2026）年可完成第一階段擴建、加快六代機投產（FRP），預計2029年前首飛測試。

《航空周刊》（Aviation Week）7日報導，承包波音聖路易（St. Louis）廠區的雅各營建集團（Jacobs）指出，該廠區的廠房擴建預計2030年完工，屆時可進入F-47六代戰機的全速量產階段；而在此前，波音生產的F-47工程開發測試（EMD）機型可望於2029年前首飛。

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圖為波音超級大黃蜂戰機在聖路易廠區的生產線。隨著F-47戰機計畫拍板定案，波音也計畫明（2026）年起可啟用部分設施，展開六代機的生產作業。（彭博資料照）

報導指出，波音2023年起斥資18億美元（約新台幣531億元），興建「先進戰鬥機生產設施」（Advanced Combat Aircraft Facility），該區設施緊鄰F/A-18E/F「超級大黃蜂」、F-15EX「鷹二式」戰機產線，首階段計畫翻新110公頃廠區，包含雷達截面積（RCS）測試區、飛機機棚、維護廠等，以利新機建造及驗測工作。

次世代空優計畫核心的F-47戰機，不只匿蹤性能將超越現役4、5代戰機，續航力也較五代主力戰機有大幅提升。（美國空軍參謀長官方X帳號 @OfficialCSAF）

作為「次世代空優」計畫核心，美國空軍參謀長阿爾文上將（Gen. David W. Allvin）上（5）月中旬於官方社群發文指出，新一代F-47戰機的匿蹤能力（Stealth++），將明顯優於F-15、F-22等現役四、五代戰機；並引用圖卡資訊強調，F-47戰機極速超過2馬赫，作戰半徑可達1000浬（1852公里），比F-22戰機的590浬（約1092公里）數據還高出近7成。

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