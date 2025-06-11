中國防空飛彈擊落中國戰機？ 緬甸「梟龍」疑遭叛軍「飛弩」擊落

緬甸政府軍的一架JF-17「梟龍」戰機昨（10）日在打擊反抗軍的行動中被擊落，地面部隊很可能使用了同樣為中製的FN-6「飛弩-6」肩射防空飛彈。（圖片取自@clashreport的X帳號）

涂鉅旻／核稿編輯

〔記者劉宇捷／綜合報導〕中國製肩射防空飛彈擊落同為中國製的戰機，聽起來頗為荒謬。根據外媒報導，緬甸政府軍的1架JF-17「梟龍」戰機，昨（10）日在打擊反抗軍的行動中被擊落，地面部隊很可能使用了同樣為中製的FN-6「飛弩-6」肩射防空飛彈或類似武器；不過，緬甸軍方尚未發表聲明，飛行員及地面傷亡情況也不清楚，而影片顯示，飛機已燒成一團廢鐵。

根據軍聞網站《Defence Blog》引述緬甸當地媒體報導，緬甸空軍1架「梟龍」戰鬥機週二（10日）在緬甸中部、衝突頻繁的實皆省（Sagaing）帕勒鎮被反抗軍部隊擊落，該架飛機很可能是被一枚肩射地對空飛彈擊中，且飛彈可能是中國製造的「飛弩-6」系統或是類似武器。目前，緬甸政府軍委員會尚未發表任何官方聲明。

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緬甸空軍高度仰賴戰機空襲來對地面抗軍進行打擊，而從當地流傳的畫面顯示，飛機殘骸在鄉村田野中燃燒成一團廢鐵，外型已難以完整辨識。（圖片取自@clashreport的X帳號）

Myanmar’s People’s Liberation Army forces shot down a JF-17 fighter jet belonging to the Myanmar Air Force today.



Myanmar Air Force acquired a fleet of 11 JF-17s supplied by Pakistan between 2018 and 2021 as part of a contract signed in 2015. pic.twitter.com/D10BfgBmyu — Clash Report （@clashreport） June 10, 2025

緬甸空軍高度仰賴戰機空襲來對地面抗軍進行打擊，尤其是在少數民族地區、民族團結政府（NUG）及其相關民兵控制的地區。不過，隨著反抗軍繼續擴大使用人攜式防空系統（MANPADS），這對緬甸軍方的空中行動構成新的迫切威脅，同時，此次墜毀事件也對緬甸軍方造成不小損失。

從當地頻道流傳的影片似乎顯示，飛機殘骸在鄉村田野中燃燒成一團廢鐵，反抗軍正在慶祝飛機被擊落；不過，目前有關飛行員及地面可能的傷亡情況並不清楚。其實，這也並非緬甸戰機首次被地面火力擊落，2024年1月，克欽獨立軍（KIA）亦使用類似裝備，成功擊落了1架中國製的FTC-2000G輕型戰鬥機。

In #Myanmar, "People's Liberation Army" （the Armed wing of "Communist Party of Burma"） reportedly shot down a Junta JF-17 Fighter Jet in Pale Township, Sagaing Region.

Debris of the jet has been scattered all over the countryside. pic.twitter.com/holBO7np1y — ConflictX （@ConflictXtweets） June 10, 2025

「梟龍」戰機是中國與巴基斯坦共同研製生產的的第四代戰機，而緬甸政府軍的這架「梟龍」，則是該國從巴基斯坦取得的11架同型機之一，依據2015年簽署的合約，於2018至2021年間交付，是緬甸軍方作為執行空對地、空對空等多用途任務的高效實惠方案，也是邁向現代化機群的計畫。

「飛弩-6」防空系統設計概念相似於美軍的「刺針」防空系統，主要攔截500至6000公尺範圍內的低空飛機和無人機，最大攻擊高度約4500公尺，其裝上輪型載具的「飛弩-6A」版本，也與美軍的「復仇者」飛彈車射高相似，做為西方系統的廉價替代品，頗受中、低價市場歡迎。

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