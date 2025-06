中國防空飛彈擊落中國戰機？ 緬甸「梟龍」疑遭叛軍「飛弩」擊落

緬甸政府軍的一架JF-17「梟龍」戰機昨(10)日在打擊反抗軍的行動中被擊落,地面部隊很可能使用了同樣為中製的FN-6「飛弩-6」肩射防空飛彈。(圖片取自@clashreport的X帳號)

涂鉅旻/核稿編輯

〔記者劉宇捷/綜合報導〕中國製肩射防空飛彈擊落同為中國製的戰機,聽起來頗為荒謬。根據外媒報導,緬甸政府軍的1架JF-17「梟龍」戰機,昨(10)日在打擊反抗軍的行動中被擊落,地面部隊很可能使用了同樣為中製的FN-6「飛弩-6」肩射防空飛彈或類似武器;不過,緬甸軍方尚未發表聲明,飛行員及地面傷亡情況也不清楚,而影片顯示,飛機已燒成一團廢鐵。

根據軍聞網站《Defence Blog》引述緬甸當地媒體報導,緬甸空軍1架「梟龍」戰鬥機週二(10日)在緬甸中部、衝突頻繁的實皆省(Sagaing)帕勒鎮被反抗軍部隊擊落,該架飛機很可能是被一枚肩射地對空飛彈擊中,且飛彈可能是中國製造的「飛弩-6」系統或是類似武器。目前,緬甸政府軍委員會尚未發表任何官方聲明。

緬甸空軍高度仰賴戰機空襲來對地面抗軍進行打擊,而從當地流傳的畫面顯示,飛機殘骸在鄉村田野中燃燒成一團廢鐵,外型已難以完整辨識。(圖片取自@clashreport的X帳號)

緬甸空軍高度仰賴戰機空襲來對地面抗軍進行打擊,尤其是在少數民族地區、民族團結政府(NUG)及其相關民兵控制的地區。不過,隨著反抗軍繼續擴大使用人攜式防空系統(MANPADS),這對緬甸軍方的空中行動構成新的迫切威脅,同時,此次墜毀事件也對緬甸軍方造成不小損失。

從當地頻道流傳的影片似乎顯示,飛機殘骸在鄉村田野中燃燒成一團廢鐵,反抗軍正在慶祝飛機被擊落;不過,目前有關飛行員及地面可能的傷亡情況並不清楚。其實,這也並非緬甸戰機首次被地面火力擊落,2024年1月,克欽獨立軍(KIA)亦使用類似裝備,成功擊落了1架中國製的FTC-2000G輕型戰鬥機。

