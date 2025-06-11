加拿大擴增國防經費2000億破GDP2％ 欲併海警進國防部

加拿大總理·卡尼9日於多倫多約克堡軍械庫視察，並向軍方人員發表談話。他當日宣布將大幅提升國防預算並減少對美軍事依賴。（美聯社）

羅添斌／核稿編輯

〔記者吳哲宇／綜合報導〕加拿大總理卡尼（Mark Carney）9日表示，加拿大將於本財政年度大增約90億加幣（約新台幣1967.4億）國防開支，達成北約規定的軍費支出占GDP2％的目標，並承諾大幅提升國防自主性，預計將採購新潛艦，以及將海岸防衛隊併入國防部。

軍聞網站「Defence 24」報導，加拿大的財政年度將於明年3月結束，屆時國防支出將正式超過GDP的2%，除了將投資新的潛艦、飛機、船、武裝車輛、火砲、雷達和無人機之外，卡尼還特別強調，將使用加拿大的鋼鐵、鋁，和雇用本地工人進行製造國防裝備。

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卡尼強調：「我們將確保每一分錢都明智投資，優先考慮加拿大製造與供應鏈。我們不應再將四分之三的國防資本支出送往美國。」

卡尼在9日在多倫多大學演說中坦言，加拿大長年被盟國視為國防「搭便車者」，去年軍費僅占 GDP 的 1.45％。他承諾加速調整支出結構，將數十億加元導向本地軍工製造業，「我們已過度依賴美國的軍事能力，是時候做出改變。」這番談話正值加拿大即將在亞伯達省卡納納斯基斯主辦G7高峰會。

加拿大政府隨後發布新聞稿表示，計劃措施包括採購潛艦、裝甲車和彈藥、提高加拿大武裝部隊的薪酬，改善招募和留營，並投資支援作戰準備、艦隊維護、安全和基礎設施需求；開發新型無人機和感測器來監測海底和北極、增強加拿大國防工業能力、建構人工智慧等網路空間方面的能力、完善現代化且安全的數位基礎設施，以及擴大加拿大海岸防衛隊的責任區和能力，將其納入北約防禦體系，以更好地保障主權並強化海上監視。

加拿大政府強調，上述計畫涉及採購北極超視距雷達、聯合反無人機、聯合支援艦、遠程精確打擊能力、增加國內彈藥產量、後勤多用途車輛、輕型多用途車輛和裝甲車輛等。

加拿大政府表示，加拿大需要這些能力來維護和宣示其主權，並確保我們的國防不再依賴他人。在加強加拿大武裝部隊的同時，我們也將發展加拿大工業，推動創新，為加拿大工人創造良好的職業發展機會，並為加拿大企業創造新的機會。

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