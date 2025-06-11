軍武圖輯》日本空自戰機將赴美「紅旗」演習 F-15、E-767協同空戰

睽違多年日本航空自衛隊再度參與美軍空戰盛事「紅旗」演習！圖為E-767抵達阿拉斯加。（圖片取自@JASDF_adc_pao的Ｘ帳號）

羅添斌／核稿編輯

〔記者劉宇捷／綜合報導〕睽違多年，日本航空自衛隊再度參與美軍空戰盛事「紅旗」演習！日本航空自衛隊宣布，旗下F-15戰機、E-767空中預警機，及C-130、C-2運輸部隊，已於近日啟程，前往美國阿拉斯加州參與「紅旗阿拉斯加25-2」（Red Flag ALASKA 25-2）演習，並以印太戰略為背景與美軍共同演練空中戰術、防空訓練以及空中補給訓練。

隸屬那霸基地第9航空團的6架F-15J/DJ戰機抵達阿拉斯加，並由美軍車輛引導編隊滑行。（圖片取自@JASDF_adc_pao的Ｘ帳號）

日本航空自衛隊日前發布新聞稿表示，旗下那霸基地第9航空團的6架F-15J/DJ戰機、濱松基地警戒航空團1架E-767預警機、小牧基地第1輸送航空隊2架C-130運輸機與270名隊員，將參與自明（12）日起至28日止，於阿拉斯加州舉行的「紅旗阿拉斯加25-2」聯合演習；過程中，將演練一系列緊急升空攔截、空中纏鬥、制空作戰、戰鬥空運、空投、空中加油等多項科目。

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此次「紅旗阿拉斯加25-2」將演練一系列緊急升空攔截、空中纏鬥、制空作戰、戰鬥空運、空投、空中加油等多項科目。圖為F-15J降落阿拉斯加。（圖片取自@JASDF_adc_pao的Ｘ帳號）

日本自衛隊官兵列隊歡送將參與演習的人員，空自統計，此次約投入了270名官兵參演。（圖片取自@Naha_AirBase的Ｘ帳號）

日本航空自衛隊近日也陸續在社群媒體發文，更新自衛隊戰機前往參演的動態，截至昨日，所有參與演習的自衛隊軍機皆以抵達阿拉斯加。此次聯演將遵循歷次「紅旗」聯演流程，由美軍與盟軍戰機輪流擔任假想敵，藉由高強度作戰演練、精進參演人員的異機種對抗經驗，並強化跨國協同作戰能力。

睽違多年，日本航空自衛隊再度投入F-15J

主力戰鬥機參與美軍「紅旗」演習！（圖片取自@Naha_AirBase的Ｘ帳號）

美軍印太司令部指出，「紅旗阿拉斯加25-2」聯演，共有70餘架各型空中兵力與大約1500名人員參演，除了艾爾曼多夫（Elmendorf）聯合基地外，也會運用鄰近的艾爾森（Eielson）空軍基地，支援演訓任務進行。

參與演習的F-15J戰機，準備從沖繩那霸基地起飛前往阿拉斯加。（圖片取自@JASDF_adc_pao的Ｘ帳號）

參與演習的官兵準備搭乘C-2運輸機從那霸基地起飛。（圖片取自@Naha_AirBase的Ｘ帳號）

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