巴基斯坦贏印度信譽增 梟龍戰機獲亞塞拜然大買40架

JF-17「梟龍」戰機。（路透）

羅添斌／核稿編輯

〔記者吳哲宇／綜合報導〕巴基斯坦國力與印度懸殊，在印巴衝突卻不落於下風，部分國家因此看上巴基斯坦國防實力，巴基斯坦政府近日就在官方X帳號宣布與亞塞拜然簽署價值46億美元的國防協議，出售40架JF-17「梟龍」戰機，並附帶一項20億美元的投資計畫。

軍聞網站「Army Recognition」報導，亞塞拜然決定採購「梟龍」戰機，是其在吸取2020年雙亞戰爭的經驗教訓後，全面推進空軍現代化建設的一部分。透過採購JF-17的Block III型戰鬥機，亞塞拜然將自身定位於第四代戰機使用國，同時也顯示其正有意擺脫對俄製飛機的傳統依賴。

請繼續往下閱讀...

梟龍戰機是中國成都飛機工業集團及巴基斯坦聯合開發的一款「單發輕型多用途戰機」，尤以第3批次（Block III）最先進，搭載先進的主動相位陣列雷達（AESA）、電作戰系統、全數字化玻璃駕駛艙及廣角顯示螢幕，整體水準號稱逼近4.5代的戰機。另外，此戰機還配備有頭盔顯示及瞄準系統，預計能提升飛行員的感知、作戰能力。

在武器裝載上，第3批次梟龍戰機可以裝備包括霹靂-15E（PL-15E）、雷射制導炸彈、反輻射導彈及聯合防區外遙控型精準炸藥，同時具備整合反艦導彈及巡弋飛彈的量能，得以適應現代作戰。

報導指出，巴基斯坦在納卡戰爭立場上持續支持亞塞拜然打擊亞美尼亞，亞塞拜然則在克什米爾問題上給予巴基斯坦支持及回報。定期的高層互訪、聯合軍事演習以及在能源和技術領域日益增多的合作，進一步加強了這種外交協同效應。本次軍售中額外的20億美元投資，可能包括聯合工業項目、基礎設施合作以及國防生產在地化，讓雙方進一步在長期戰略相互依賴。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法