自由電子報
軍武頻道
軍武首頁 軍情動態 國防MIT 軍武百科 國防袐辛 軍風尚 軍武書摘 自由講武堂 軍情人物
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
軍武 > 軍情動態 > 國際軍情

巴基斯坦贏印度信譽增 梟龍戰機獲亞塞拜然大買40架

2025/06/11 15:19

JF-17「梟龍」戰機。（路透）JF-17「梟龍」戰機。（路透）

羅添斌／核稿編輯

〔記者吳哲宇／綜合報導〕巴基斯坦國力與印度懸殊，在印巴衝突卻不落於下風，部分國家因此看上巴基斯坦國防實力，巴基斯坦政府近日就在官方X帳號宣布與亞塞拜然簽署價值46億美元的國防協議，出售40架JF-17「梟龍」戰機，並附帶一項20億美元的投資計畫。

軍聞網站「Army Recognition」報導，亞塞拜然決定採購「梟龍」戰機，是其在吸取2020年雙亞戰爭的經驗教訓後，全面推進空軍現代化建設的一部分。透過採購JF-17的Block III型戰鬥機，亞塞拜然將自身定位於第四代戰機使用國，同時也顯示其正有意擺脫對俄製飛機的傳統依賴。

梟龍戰機是中國成都飛機工業集團及巴基斯坦聯合開發的一款「單發輕型多用途戰機」，尤以第3批次（Block III）最先進，搭載先進的主動相位陣列雷達（AESA）、電作戰系統、全數字化玻璃駕駛艙及廣角顯示螢幕，整體水準號稱逼近4.5代的戰機。另外，此戰機還配備有頭盔顯示及瞄準系統，預計能提升飛行員的感知、作戰能力。

在武器裝載上，第3批次梟龍戰機可以裝備包括霹靂-15E（PL-15E）、雷射制導炸彈、反輻射導彈及聯合防區外遙控型精準炸藥，同時具備整合反艦導彈及巡弋飛彈的量能，得以適應現代作戰。

報導指出，巴基斯坦在納卡戰爭立場上持續支持亞塞拜然打擊亞美尼亞，亞塞拜然則在克什米爾問題上給予巴基斯坦支持及回報。定期的高層互訪、聯合軍事演習以及在能源和技術領域日益增多的合作，進一步加強了這種外交協同效應。本次軍售中額外的20億美元投資，可能包括聯合工業項目、基礎設施合作以及國防生產在地化，讓雙方進一步在長期戰略相互依賴。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

今日熱門
載入中