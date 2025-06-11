英改裝商用水下無人機 全天候監偵海底可防割電纜

英國「國防科技實驗室」（DSTL）近期改裝商用水下遙控載具（ROV），透過加裝感測器與作業裝備進行測試，驗證系統水下作業能量，應對海底電纜破壞等灰帶威脅。（圖取自Alford Technologies）

羅添斌／核稿編輯

〔記者吳哲宇／綜合報導〕無人機技術進展神速，現在各國不僅改裝商用空中無人機快速投入戰鬥，也開始嘗試改裝商用水下無人機器。英國「國防科技實驗室」（DSTL）近期改裝商用水下遙控載具（ROV），透過加裝感測器與作業裝備進行測試，驗證系統水下作業能量，應對海底電纜破壞等灰帶威脅，我國未來或許也能考慮使用，既能維護人員安全也可減少人力。

《英國國防期刊》9日報導，這項計畫是與Alford Technologies、Atlantas Marine、Sonardyne和ECS Special Projects等多家民間公司合作，將商用ROV進行改造，使其變身水下作業利器；其具備模組化設計，可依任務需求加裝感測器、作業設備，負責執行定點檢查任務，排除對水下基建構成威脅的目標，或引爆未爆彈等，不僅能拓展作業彈性，也讓人員遠離危害。

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該系統具即時聲納和攝影訊號、可精確放置爆炸物，以及一套用於識別和消除水下威脅的工具和感測器。它設計為可重複使用，易於從船舶或海岸線發射，支援軍事和軍民協同作戰，以保護電網和資料基礎設施。

未來操作人員可自岸際或船舶施放該款ROV，將其部署至嚴峻環境，或潛水員難以抵達的深海，搭配新整合和研發的多種裝備，探測構成威脅的目標並投放炸藥將之排除，並可執行長時間的排障任務。

英國國防部表示，新型ROV近期已在英國及盟國周邊海域進行多次測試，驗證不同環境下的作業能力，未來通過測評後，可望量產交付英軍操作，並搭配各式情監偵無人載具，抵禦破壞海底電纜等水下基礎建設的潛在威脅。

軍聞網站「Army Recognition」報導，與挪威的HUGIN或美國海軍的Mk 18 Mod 2 Kingfish等類似技術相比，Dstl機器人在模組化、作戰深度和多任務整合方面更勝一籌。許多傳統系統需要單獨的平台進行探測和處置，而英國的ROV則將兩者合而為一，形成一個緊湊且經濟高效的裝置。與需要高頻寬衛星鏈路或特定任務的自動駕駛機器人不同，該系統結合自主和手動控制功能，允許在灰色水域進行即時決策。

報導說，從戰略角度來看，自主監測和保護水下基礎設施的能力直接解決北約北部海域的關鍵弱點。在波羅的海發生多起電纜破壞事件，以及50多艘俄羅斯船隻在海底設施附近徘徊引發越來越多的懷疑之後，這種機動性強、可重複且自主的解決方案可以減少北約對稀缺的有人值守的爆炸物處理小組的依賴。

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