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南韓F-16在美參加演習發生意外 戰機疑起火丶2飛行員彈射逃生

2025/06/11 11:16

照片曝光顯示這架KF-16戰機在跑道內，機前起落架似乎折斷，機頭觸地變形，機身疑似冒煙。（圖擷自X）照片曝光顯示這架KF-16戰機在跑道內，機前起落架似乎折斷，機頭觸地變形，機身疑似冒煙。（圖擷自X）

羅添斌／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕南韓軍方在美國阿拉斯加參加「紅旗25-2」軍演時發生意外，1架KF-16戰機（洛克希德馬丁公司於1990年代授權韓國生產的F-16）在起飛滑行時發生緊急情況，2飛行員緊急彈射逃生。

據《韓聯社》報導，南韓空軍透露，1架參加阿拉斯加「紅旗25-2」軍演的KF-16戰鬥機，在美國空軍艾爾森基地起飛滑行時發生事故受損，2名飛行員緊急彈射，所幸兩人均安全，正被送往附近的醫院。

戰機的損壞程度還沒有具體公開，但傳出戰鬥機起火，照片曝光顯示這架KF-16戰機在跑道內，機前起落架似乎折斷，機頭觸地變形，機身疑似冒煙。

「紅旗-阿拉斯加」自6月12日至6月27日為期15天，是美國印度-太平洋空軍司令部主導的多國聯合空戰演習，美軍印太司令部此前指出，將有70餘架各型空中戰機與大約1500名人員參加。

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