F-5戰機服役逾50年將退役 顧立雄：7/4舉行除役儀式

空軍F-5E/F戰機。（資料照）

〔記者黃靖媗／台北報導〕美規F-5系列戰機已在我國服役逾半世紀。國防部長顧立雄今日表示，將於7月4日舉辦F-5戰機除役儀式，預計製作紀念影片讓國人一同見證榮耀。

顧立雄立法院受訪。（記者羅沛德攝）

空軍F-5戰機即將除役的消息近年甚囂塵上，隨著勇鷹高教機量產交付，F-5E/F戰機也已退出「部訓機」的角色。有空軍人士日前證實，F-5E/F戰機將最快於6月底正式除役，連帶RF-5E偵照機一併辦理，一切都按計畫執行。

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立法院外交及國防委員會今天上午邀請國防部報告「海空戰力提升計畫採購進度及執行成效」。民進黨立委王定宇關切，F-5系列戰機捍衛台灣領空逾50載，過去在大漠計畫、援助越南都有F-5戰機身影，除役儀式不能潦草舉辦。

國防部長顧立雄答詢表示，F-5戰機除役儀式將於7月4日在花蓮基地舉行，目前規劃參酌他國做法製作一支紀念影片，讓國人一同見證榮耀。

至於典禮規劃，顧立雄僅說，還在進行中。

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