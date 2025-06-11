裝訓部長安營區驚成「爛尾」工程 陸軍：協商中、不成將解約

圖為一輛美國陸軍的M1A2 SEPv3主戰車，2024年在波蘭境內靶場實施射擊訓練。（美軍DVIDS網站）

〔記者陳治程／台北報導〕立法院外交及國防委員會今（11）日邀請國防部官員，專案報告「海空戰力提升計畫」成果。會議期間，立委馬文君針對陸軍長安營區建案進度提出質詢，指出該工程的承包商近期以資金不足為由，無預警停止上述工程在內的十項工程，恐有惡性倒閉、衝擊裝訓部後續規劃之虞；陸軍表示，全案現正協商中，若未成將依規和廠商解約。

馬文君指出，桃園一間承造廠日前同時停工旗下十項承包案，其中包含陸軍裝訓部的長安營區整建工程，該案原訂2023年完工，但因故延至今（2025）年完工；她補充，該廠承包的是長安營區戰車射擊靶場、射擊訓練場，若廠商惡性倒閉，將衝擊M1A2T戰車換裝作業，甚至是日後例行戰備任務的執行能力，要求國防部、陸軍司令部提出說明。

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立委馬文君今天指出，承包陸軍裝訓部長安營區的桃園營建商惡性倒閉，將衝擊已經延宕的既有工程，並要求國防部、陸軍司令部對此提出說明。（擷自國會隨選VOD）

對此，陸軍參謀長陳建義中將回應，軍方目前已召集所屬統包商做專案研討，就繼續承攬與否進行協商，並確認共同承攬的另5家廠商是否能繼續履約，若廠商無力再執行工程，軍方將依規定進行解約處理。

馬文君強調，無論最終處置為何，須以國軍的最大利益為優先考量。

圖為陸軍裝訓部坑子口靶場2021年實施「戰車排專精訓練活動」，由CM11戰車進行實彈射擊。（本報資料照，記者廖振輝攝）

國防部上（5）月預算解凍報告指出，去（2024）年動工的長安營區訓場工程，目前施工進度達14.45%、較預定的8.94%超前逾百分之五，可依規劃在明（2026）年5月底完工；因應部隊換裝M1A2T戰車，長安營區現有場地、設施將可進行戰車「基本駕駛」、「高級駕駛」、「戰鬥駕駛」3項課程，並透過「施工協調會」，確保施工期程、軍事訓練並行不悖。

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