川普促海軍加速造艦預算反而變少 美國執政黨國會議員喊「不安」

美國海軍明年度造艦預算偏低，引發共和黨籍議員擔憂。圖為伯克級驅逐艦伯克號（DDG 51）。（歐新社檔案照）〔記者涂鉅旻／台北報導〕美國總統川普矢言加快造船進度，藉此縮小與中國海軍籌獲艦艇速度的差距。不過，美國參、眾兩院10日舉辦個別聽證會，執政黨議員對美國海軍明年度造艦預算額度偏低表達擔憂。共和黨籍參議員威克（Roger Wicker）直言，由於美軍造艦預算自今年的370億美元跌至208億美元，他對此感到不安，應該再恢復至此水平。

綜合美國媒體《星條旗報》（Stars and Stripes）、《美國海軍學會新聞》（USNI News）10日報導，參議院、眾議院當天舉辦聽證會，國會議員們指出，美國海軍2026財年的造艦預算僅208億美元（約新台幣6220億元），金額明顯不足。

雖然這與美國政府的預算分配有關，美國海軍似乎寄望透過另一項法案，做為造艦的財源，但主持參議院軍事委員會的威克表示，他對於海軍造艦預算感到不安，因為其額度從今年的370億美元（約新台幣1.1兆元）大跌至208億美元，且似乎未用於採購伯克級神盾驅逐艦、核動力攻擊潛艦、「星座級」巡防艦各2艘，這可能會減弱恢復造艦能量的努力。

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另一方面，眾議院撥款委員會則提倡海軍的造艦預算應增至369億美元，與今年度預算相當，其中不僅包括上述艦艇，還用於福特級航艦的籌建計畫。而美國共和黨籍國會議員擬運用和解法案（Reconciliation process）機制，也就是透過共和黨在參、眾兩院的多數優勢，以簡單多數方式直接讓增加預算的提案過關，藉此規避更高的常規投票門檻，導致遭到民主黨阻撓。

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