拆解俄AI無人機驚見NVIDIA、Sony零件 烏揭露中國供應鏈助長侵略

俄軍新型V2U自殺式無人機殘骸。烏克蘭軍情局分析指其大量採用外國零件，具備AI鎖定功能。（取自GUR專頁）涂鉅旻／核稿編輯

〔編譯陳成良／綜合報導〕烏克蘭國防部情報總局（GUR）最新報告揭露，俄軍新型具備人工智慧（AI）鎖定功能的V2U自殺式無人機，嚴重依賴外國零組件，其中美國科技大廠輝達（NVIDIA）的處理器，以及日本索尼（Sony）的影像感測器赫然在列，再次凸顯俄國軍工產業對進口民用科技的依賴，以及西方對俄制裁的潛在漏洞。

根據「Defence Blog」網站報導，GUR指出，這款在蘇梅（Sumy）地區附近被俄軍使用的V2U無人機，配備了中國製造、運行輝達「Jetson Orin」處理器的Leetop A203微型電腦，使其具備自主鎖定能力，能透過影像辨識軟體識別並選擇目標。報告強調，「儘管有俄羅斯標籤，V2U絕大多數內部組件均來自中國。」

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烏克蘭公布的V2U無人機零件分析圖，顯示其飛行控制器、電腦模組（含NVIDIA晶片）、GPS等多項關鍵組件均為外國製造。（圖取自GUR專頁）除了核心的美國輝達處理器外，V2U無人機的引擎、伺服馬達、全球定位系統（GPS）模組、電源供應及光學組件也多為中國製造。此外，報告還發現了日本索尼（Sony）的影像感測器，以及愛爾蘭泰科電子（TE Connectivity）的繼電器等零件。

報告分析，V2U無人機僅使用單一GPS模組，可能更多依賴電腦視覺技術，將攝影機畫面與預載的地形影像進行比對與導航。這種轉變被認為是因應烏克蘭日益增強的電子作戰能力。該無人機還可透過LTE通訊以第一人稱視角（FPV）模式操作，調查發現其配備的路由器雖標示為俄國製造，內部零件亦為中國生產。

V2U無人機內部使用的核心運算單元，美國輝達（NVIDIA）公司出品的Jetson Orin處理器。（圖取自GUR專頁）GUR表示，V2U無人機的構造充分顯示莫斯科為維持其作戰能力，對進口民用科技的依賴程度。該機構並披露了參與此型無人機生產與組裝的兩家俄羅斯及兩家中國公司名稱。這已非烏克蘭首次揭露俄軍武器中使用外國零件，先前案例包括俄製S8000「班傑羅」（Bandero）巡弋飛彈。

GUR警告，「對外國供應商的技術依賴，使俄軍得以繞過制裁，並在自身限制下持續其侵略行動。」V2U無人機使用來自中、日、愛爾蘭及美國的商用電子零件，加劇了基輔及北約盟國對軍民兩用科技流入俄羅斯國防工業的憂慮。

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