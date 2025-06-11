可帶核彈頭的美軍AGM-181A巡弋飛彈曝光 單尾翼長在下方很特別

美國空軍9日發布AGM-181A巡弋飛彈的示意圖。（截取自美軍DVIDS）羅添斌／核稿編輯

〔記者涂鉅旻／綜合報導〕美國空軍近期發布新型空射巡弋飛彈的示意圖，外國軍聞媒體報導，這款採取匿蹤外型的巡弋飛彈，實為AGM-181A長程巡弋飛彈，可以掛載核彈頭。有趣的是，比起許多飛彈、飛行器的垂直尾翼都設在上方，AGM-181A的單垂直尾翼卻在彈體的下方，與AGM-158等新型飛彈截然不同。

外國軍聞媒體《戰區》（The War Zone）報導，美國空軍準備採購的AGM-181A長程防區外（LRSO）匿蹤巡弋飛彈，將接替服役多年的AGM -86B飛彈，同時填補上AGM-129飛彈2012年退役後的戰力空缺。這型雷神公司研製的新飛彈，具備更好的性能與耐用性，將可掛載於新型B-21轟炸機，或者已在美國空軍服役多年的B-52轟炸機之上，鞏固核三位一體的打擊能力。

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報導分析，即使AGM-181A巡弋飛彈的性能，多半屬於機密，外界上無法窺知其確切能耐，但可以預期射程將優於AGM -86B、AGM-129等前輩，匿蹤性也更加優異。AGM -86B、AGM-129射程分別為2400公里、3700公里。

根據美國空軍9日發布的示意圖可見，AGM-181A巡弋飛彈有著梯形的截面與楔形彈尖，機翼整體與AGM-158長程巡弋飛彈的設計相近。特別之處在於，AGM-181A垂直尾翼安裝於彈體下方，與「學長」AGM-129相似，但與AGM-158等先進彈種置於上方的設計不同。不過，圖示與日後亮相的飛彈實體，仍可能有誤差。

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