美防長指中國積極演練入侵台灣 顧立雄：集體嚇阻才能維持和平穩定

立法院外交及國防委員會11日邀請國防部長顧立雄報告「海空戰力提升計畫採購進度及執行成效」，並備質詢。（記者羅沛德攝）

〔記者黃靖媗／台北報導〕美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）昨日指出，北京正為印太地區的戰爭做準備，嚇阻中國是美國國防部在印太地區的首要任務，且北京正在進行重大軍事擴張，並積極演練入侵台灣。我國國防部長顧立雄今（11）日分析，赫格塞斯發言呈現集體嚇阻概念，要達成集體有效嚇阻力量，方能使印太、台海維持和平穩定。

美國國防部長赫格塞斯及美軍參謀首長聯席會議主席凱恩（Dan Caine）10日出席美國聯邦眾議院撥款委員會國防小組聽證會。赫格塞斯以書面報告指出，中國是美國步步進逼的威脅，北京正為印太地區的戰爭做準備，嚇阻中國是美國國防部在印太地區的首要任務，且提及中國正在進行重大的軍事擴張，並積極演練入侵台灣；凱恩也指出，中國解放軍持續透過多面向的施壓行動展現其不斷擴張的能力，在針對台灣的範圍、規模、複雜性及頻率上都日益增長，且這些挑釁動作並非例行演習，是為武統演練。

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顧立雄今日於立法院外交及國防委員會表示，在他看來，赫格塞斯的發言呈現集體嚇阻的概念，以實力來換取和平，如果能夠達成一個集體有效嚇阻的力量，方能使印太或台海情勢維持和平穩定的現況，而集體嚇阻當中也包含要求我國強化自我防衛能力。

顧立雄也指出，赫格塞斯全文描述北京正不斷持續進行對台軍事恫嚇，軍事擴張更跨過第一島鏈，甚至到達第二島鏈，舉行愈來愈大規模的演習，都可以看出來，中國正不斷從事更大規模的軍事演習，與中國軍事能力的投射。

針對美軍參謀首長聯席會議主席凱恩指出，解放軍持續透過多面向的施壓行動展現其不斷擴張的能力，軍事活動針對台灣的範圍、規模、複雜性及頻率上都日益增長。顧立雄認為，中國解放軍的由訓轉演、由演轉戰，或是直接由訓轉戰，都是國防部持續密切注意的範圍，因為國防部現在觀察到，中國不斷的在台海周邊從事有預警式或非預警式的演習，且演習規模逐步擴大，國防部基於料敵從寬原則，都要來加以掌握並因應。

至於7月漢光演習是否因特別因應中國由訓轉戰的企圖。顧立雄說明，漢光演習現在延長為10天9夜，內容從灰色地帶的應處，一直到加強戒備。

針對灰色地帶的應處，顧立雄指出，過去會說從全面入侵開始討論，但現在拉到更前面，從灰色地帶的應處開始，訓練、演習國軍如何針對規模愈來愈大的灰色地帶襲擾，判斷關鍵徵候，以進行後續應對，不可以輕忽灰色地帶襲擾，認為狀況會一直停留在灰色地帶襲擾，要持續關注相關預警徵候來做判斷；不管是之前的兵推或以後漢光的實兵驗證，他們都會進行務實的訓練，並根據驗證的結果進行修調。

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