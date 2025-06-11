F-35不香了？美空軍「一刀砍半」採購量 洛馬受衝擊

美國空軍的F-35A匿蹤戰鬥機。五角大廈向國會提出的下一財政年度F-35採購請求中，空軍的數量遭大幅削減一半，引發關注。（歐新社資料照）

羅添斌／核稿編輯

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國空軍向國會提出的下一財政年度F-35戰機採購數量，竟較去年預估的48架大幅腰斬至24架，此舉不僅對主要承包商洛克希德·馬丁公司（Lockheed Martin Corp.）造成衝擊，也可能反映了國防部長赫格塞斯削減軍事開支計畫的影響。儘管此要求仍可能在國會審議過程中變動，但已引發關注。

根據《彭博》取得的美國國防部採購需求文件，空軍計畫為F-35戰機申請35億美元（約新台幣1047億元），另有5.31億美元用於預先採購相關材料。空軍是此全球最大武器計畫的最大客戶，其採購量的大幅縮減，被視為配合國防部長海格賽斯未來5年削減8%美軍預計開支計畫的一環。

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相較之下，海軍計畫為其航空母艦艦載型F-35C申請19.5億美元購買12架，並有4.015億美元用於預先採購；陸戰隊則計畫申請17.8億美元購買11架F-35B/C，另有1.137億美元用於預先採購。海軍的12架F-35採購量，也較國會本財年批准的17架有所減少；陸戰隊的採購量同樣比今年減少2架。

值得注意的是，在國防部長赫格塞斯今年2月宣布的17個受保護不被削減的軍事領域中，傳統有人駕駛飛機並未列名其中，但他確實保障了空軍最新的無人機計畫。

美國空軍原計畫採購總計1763架F-35A戰機，但在總統川普重返白宮後，這款戰機已成為批評的主要目標。協助川普削減政府成本的億萬富豪馬斯克（Elon Musk）去年12月曾表示，在無人機時代，「有些白痴還在建造像F-35這樣的有人駕駛戰鬥機」。美國極右陰謀論者盧默盧默（Laura Loomer）今年4月也在社群平台X上發文，稱「F-35的慘敗是時候揭露這個每天悄悄耗盡我們國家資源，同時損害我們軍事整備的醜聞了。」

F-35計畫目前總金額已達約2兆美元，其中包括約1.5兆美元的數十年後勤支援費用，以及4850億美元用於為美軍研發和採購2456架戰機。截至目前，約有967架已簽訂合約，其中747架已交付。由於國會尚未批准國防部的支出法案，五角大廈目前仍依臨時撥款措施運作。

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