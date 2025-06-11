「水下武庫」嚇阻中國！美軍潛射超音速飛彈概念曝光

美軍潛艦發射無人機（UAV）執行任務的概念圖。圖中顯示潛艦在水下發射酬載（如SACS膠囊系統搭載的武器或無人機），酬載升空後可由潛艦控制，或透過衛星及數據鏈與其他單位協同，對陸上或海上目標進行偵察與打擊。（圖：美國海軍）

羅添斌／核稿編輯

〔編譯陳成良／綜合報導〕美軍潛艦未來將擁有更致命的水下伏擊能力！軍工大廠諾斯洛普·格魯曼公司（Northrop Grumman）近日揭露一項革命性概念，透過匿蹤膠囊從潛艦發射超音速反艦及對地飛彈。這項技術不僅能讓潛艦在發射後迅速撤離，大幅提高生存性，更能讓每艘維吉尼亞級核潛艦搖身變為可攜帶多達40枚先進飛彈的「水下武庫」。

根據《海軍新聞》（Naval News）報導，這項在「2025年聯合海軍活動」上首度亮相的概念，核心是將「先進反輻射導引飛彈增程型」（AARGM-ER）等武器，整合進諾格公司研發的「匿蹤低成本膠囊系統」（Stealthy Affordable Capsule System, SACS）中。SACS如同一個智慧型水下發射器，能搭載多種未經特殊「海事化」改裝的酬載。

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諾格對SACS的研究可追溯至2002年，並早已驗證其從水下釋放無人機等酬載的能力。此膠囊系統的運作模式是：潛艦先將搭載飛彈的SACS膠囊從魚雷管或垂直發射管射出，膠囊會在目標區附近潛伏，待潛艦駛離安全區域後，膠囊才浮出水面，讓內部的飛彈點火發射。飛彈可依潛艦預先輸入的數據自主攻擊，或透過數據鏈與友軍協同作戰。

此技術的成熟，意味著美軍第五批次的維吉尼亞級攻擊型核潛艦（Block V Virginia-class SSN），其每個「維吉尼亞酬載模組」（VPM）將能裝填更多此類膠囊，使單艦攜帶的超音速反艦飛彈數量最多可達40枚。

諾格公司也積極擴展AARGM飛彈家族，除了潛射型，還開發出應對時間敏感目標的「防區內攻擊武器」（SiAW），以及一款名為「AARGM-XR」（極增程型）的陸基版本。AARGM-XR配備了更強大的助推器，擁有比空射型更遠的射程和更快的速度，美國陸戰隊及海軍均對此表達高度興趣。

諾斯洛普·格魯曼公司在「2025年聯合海軍活動」攤位上展示的潛射型AARGM-ER飛彈與其發射膠囊SACS的等比例模型。（圖取自Naval News）

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