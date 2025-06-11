驚！美陸軍將領稱阿帕契直升機已「失去戰場優勢」

2023年參與陸軍湖口營區開放的AH-64E攻擊直升機，機首下方還有鯊魚嘴的限定特殊塗裝。（本報資料照，記者廖振輝攝）

涂鉅旻／核稿編輯

〔記者吳哲宇／綜合報導〕軍事科技日新月異，曾有「最強直升機」之稱的阿帕契直升機也光彩不再。美國陸軍上月先是宣布，將加速退役AH-64D型，以及未知數量的AH-64E型之後，美國陸軍將領本（6）月再表態，即便是已經歷多次升級的E型，也已「失去戰場優勢」。

《國家利益》（National Interest）報導，美國陸軍上個月宣布將對航空兵力進行改造，包括退役所有AH-64D型直升機，並終止D型到E型直升機的改裝流程；美國陸軍目前仍有158架現役AH-64D型，其中52架將被改裝為E型直升機。

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但針對目前仍服役的560架AH-64E型直升機，美國陸軍作戰計畫訓練副參謀長約瑟夫．瑞安中將（Joseph Ryan），6日於華盛頓的智庫演講中表示，AH-64E型阿帕契直升機目前版本，也就是第4和第6批次，即將面臨性能下降處境，在戰鬥中所做出的貢獻已未必與過去相當。他說：「我們正在繼續對阿帕契機隊進行現代化升級，但僅限於我們的最新版本，以滿足未來戰爭的需求。」

瑞安提到，俄烏戰爭已證明雙方的直升機，在戰鬥中效益都微乎其微，儘管AH-64E裝備遠程飛彈，並允許機組人員在直升機內操控無人機，但阿帕契仍是已經服役數十年之久的平台。

另外，軍聞網站「Flight Global」則報導，美國陸軍確定至少會退役相當數量的阿帕契直升機，或是將阿帕契直升機全部退役。

報導指出，在美國國防部長赫格塞斯主導的「陸軍轉型計畫」（ATI）中，要求陸軍退役「過時、冗餘和低效」的裝備，雖未提及具體項目，但ATI已計畫裁減陸軍的11個空騎中隊，而每個航空旅都下轄一個空騎中隊，一個中隊約有24架阿帕契直升機。

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