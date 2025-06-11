美國空軍新預警機恐遭腰斬 五角大廈傾向將偵察任務轉向太空

E-7「楔尾鷹」（E-7A Wedgetail）預警機為美國空軍規劃取代老舊E-3機隊的候選機型，惟其採購案目前面臨可能遭取消的命運。（圖：美國空軍）涂鉅旻／核稿編輯

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國空軍原訂採購26架E-7「楔尾鷹」（E-7A Wedgetail）預警機的計畫，面臨數量縮減甚至取消的命運。國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）10日在國會表示，國防部正重新檢視大型軍備採購案，未來空中情監偵（ISR）任務將逐步轉向太空，E-7計畫因此成為檢討對象之一。

美國軍聞網站《防務一號》（Defense One）報導，這項總價超過10億美元（約新台幣299億元）、已進入初期生產的E-7預警機採購案，原本被空軍視為取代老舊E-3哨兵預警機（ E-3 Sentry AWACS）的關鍵，尤其在印太地區空中態勢感知方面具有戰略意義。然而，赫格塞斯指出，若某些平台在未來戰場上無法存活，也無法提供優勢，就必須「現在就做出艱難決定」，E-7即是例證。

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雖然赫格塞斯未明言是要強化現役E-3機隊，或加速發展太空偵察衛星，但他表明，五角大廈將優先投資「能超越空中情監偵能力」的計畫，並預測未來絕大多數的情監偵任務，都將由太空平台執行。

儘管如此，美國部分國會議員仍力挺E-7預警機，即使五角大廈尚未公布2026年完整年度預算，但眾議院撥款委員會在2026年國防預算草案中，主動為該計畫增加5億美元。這項投資對波音公司也至關重要，因為美國空軍去年才與波音簽約建造2架測試機，首批將於2028年交付，總價達26億美元（約新台幣776億元）。

空軍參謀長阿爾文上將（Gen. David Allvin）上月曾指出，目前唯一能接替E-3角色的平台就是E-7，且E-3機隊「已走入末路」，無法復活。他強調，若要將情監偵能力從空中轉移至太空，必須確保過渡過程中，不會出現能力空窗。

太空軍作戰參謀長索茲曼上將（Gen. Chance Saltzman）也呼應此觀點，認為未來的情監偵應由多樣化系統組成，無單一平台能涵蓋所有作戰範疇。

儘管國防部高層言論對E-7預警機前景不利，但截至目前，美國空軍尚未公布具體預算，是否縮減或取消此案仍有變數。空軍發言人表示暫無進一步資訊，波音則婉拒評論。面對戰場環境轉變與軍費競爭，E-7的命運將是未來幾個月美國軍事政策觀察重點之一。

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