中國解放軍雙航艦首度「遠海訓練」 艦載機起降畫面曝

「遼寧號」航艦實施艦載的「殲-15」戰機滑跳起飛訓練。（中國解放軍海軍官方X帳號）

〔記者陳治程／綜合報導〕日本防衛省統合幕僚監部日前發布船艦動態報告，指出中國解放軍「遼寧號」、「山東號」先後出航並駛進日本專屬經濟海域（EEZ），且有艦載機起降活動，中國解放軍海軍隨後表示，這兩艘航艦西太平洋地區進行演練，驗證遠海護衛及聯合作戰能力。而在昨（10）日，相關照片在官方社群上曝光，也直接證實日方近期連續監測的結果。

中國解放軍海軍發言人王學猛大校表示，旗下「遼寧號」、「山東號」航空母艦日前首度共同編隊，於西太平洋海域實施訓練，驗證部隊遠海防衛及聯合作戰能力；他強調，此次訓練屬年度既定流路，旨在提高任務能力，過程符合國際法，並不針對特定國家和目標。

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後續出動並在日本專屬經濟海域會合的「山東號」航艦，於黃昏時分跟進實施艦載機滑跳起飛訓練。（中國解放軍海軍官方X帳號）

就在此言論發表後不久，中國解放軍海軍官方國際社群便發布貼文，罕見公布航艦艦載機起飛畫面，甚至執行了夜間起飛訓練，對外展現「藍水海軍」戰力的意味濃厚。

除了日間訓練，海軍航空部隊的殲-15戰機也實施夜間航行訓練，並透過官方社群發文露出，戰力展示的意外濃厚。（中國解放軍海軍官方X帳號）

根據日本防衛省資訊，中國「遼寧號」航艦上（5）月底自東海一路南行並穿越宮古海峽到菲律賓以東海域，一周後則現蹤於日本最東邊的南鳥島外海，實質突穿第二島鏈；本月9日動態則指出，「山東號」航艦率領2艘艦艇在東北方的沖繩縣本島以東、硫磺島以西出沒，並實施艦載機、艦載直升機起降訓練。不過，從官方照片可見，解放軍兩艘航艦都有執行起降訓練。

而10日中午，我國國防部也揭露解放軍從上午8時50分起，陸續出動蘇愷-30、空警-500等各型主、輔戰機和無人機共32架次，其中16架次逾越台海中線及其延伸線，飛入我北、中及西南空域，配合中國航艦實施「聯合戰備警巡」，騷擾我周邊海、空域。

國防部今（11）日指出，截治至上午6時的過去24小時間，國軍共偵獲戰機43架次、軍艦6艘在我周邊地區活動，以解放軍「聯合戰備警巡」名義，滋擾我海、空域。（國防部提供）

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