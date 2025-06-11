中科院水面無人載具展示 偵蒐無人船蘇澳外海測試曝光

「碳險家1號」（紅圈處）船長2公尺，與一般船隻相較，顯得格外迷你。（圖由李忠衛提供）

〔記者江志雄／宜蘭報導〕採用航太級碳纖維複合材料製成的「碳險家1號」偵蒐無人船，今天（11日）在蘇澳外海辦理預演測試，平時可用於水域巡邏、港口偵搜、環境監測，戰時具備運載彈藥、糧食、補給物資，或執行突擊與干擾任務，標榜無人船水面作戰的新型力量。

「碳險家1號」偵搜無人船今天在蘇澳亮相測試。（圖由李忠衛提供）

國家中山科學研究院為推動水面無人載具技術發展，了解國內外廠家產品性能，訂於本月17、18日在蘇澳地區舉辦水面無人載具靜態展示及動態測試，包括「碳險家1號」在內多家廠商生產的無人載具，都會參加軍武界的「比武大賽」。

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「碳險家1號」長度2公尺、寬1.6公尺，由碳基科技、台北海洋科技大學、博府智造共同打造，整合自主導航、AI 智能辨識、群控技術，擁有卓越海上作戰與監控能力，適用於海巡、特戰、國防部中小型無人水面載具計畫、中科院標案、港口維安、科技海防應用，被視為頗具競爭潛力的戰術型無人船。

碳基科技指出，「碳險家1號」屬於「平戰兩用」偵蒐無人船，即平時或戰時均能發揮不同功能，承載100公斤以上任務設備，因採用航太級碳纖維複材，船體具有輕盈、堅固、耐用特性，藉此提升機動性、航速，也更加耐撞擊，可長期部署在複雜的海象下。

「碳險家1號」選在蘇澳離岸約1.2公里海域測試。碳基科技表示，這次測試遭遇劇烈海象，導致光學酬載模組與艙體接合處密封失效，海水由縫隙灌入艙內，儘管影像資料成功傳輸，達成任務目標，但船體浮力與穩定性受到影響，為確保安全，公司已中止測試並展開維修與優化作業，後續將擇日重啟測試，持續驗證與強化船體設計。

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