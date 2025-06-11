不戰而屈人之兵 《不動用武器的戰爭》解析霸權國家的「精算」爭奪

當今世界的霸權衝突更傾向「不動用武器的戰爭」，透過資源爭奪、關稅經濟制裁、稀土禁運、數據精算等，使原本講求成本利益的世界貿易，全面進入帶有「政治風險」的手段。（彭博社/資料照）

〔記者劉宇捷／台北報導〕經歷兩次世界大戰殘酷戰爭，加上世界經濟的一體化，當今世界的霸權衝突更傾向「不動用武器的戰爭」，而地緣中的區域軍事衝突，成為霸權爭奪戰的旗子之一。現今國家透過資源爭奪、關稅經濟制裁、稀土禁運、數據精算等，形塑新一代的「隱形戰爭」，原本講求成本利益的世界貿易，全面進入帶有「政治風險」的手段。

美中經濟制裁大家肯定不陌生，然而隨著中國勢力擴張、新冠疫情肆虐、俄羅斯入侵烏克蘭、以色列重返加薩、伊朗在中東勢力崛起等事件，原本全球化的貿易體制與制裁，躍升成為世界霸權打擊對手的平台與籌碼，全球經濟不再只是成本使然，更多的是國安考量、政治考量，所有一舉一動都將牽一髮而動全身，使「精算經濟制裁」成本與效果，已成為國際新顯學。

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由東京大學教授鈴木一人所撰寫的新書《不動用武器的戰爭》中，由他一人分析點出，全球產業進退兩難，自由貿易的背後有3個陷阱迷思，第一是市場經濟能促進民主化的迷思，第二是無法完全脫鉤的供應鏈，第三則是切斷互相依存的關係將遭到反噬；同時他也統整4個經濟戰略的常見手段，包括經濟制裁、出口管制、暫停通商以及經濟援助，已達到外交戰略目的。

東京大學教授鈴木一人所撰寫的新書《不動用武器的戰爭》中，講述全球產業的進退兩難，並特別分析點出自由貿易的背後有3個陷阱迷思。（明白文化授權提供）

本書輔以圖文搭配說明，提供最具視覺化的世界戰略圖解，深入淺出的解說「 貿易陷阱」、「經濟安全」、「地緣政治」多重交織的關係，從石油、半導體、專利技術、情報資源、假新聞操作能力、 經濟制裁能力等，廣泛分析決定霸權地位的國家級戰略物資。透過圖表完整揭露全球資源現狀，全面盤點台、美、日、韓、歐， 各自握有哪些無可取代的半導體強項，讓讀者 一手掌握日常生活與國際政治經濟的重大議題。

作者鈴木一人在書中深入探討「後半導體」時代的重大演變與趨勢，完整解答世界經濟與能源的重要，亦盤點了全球資源現狀，從地緣政治、全球貿易、國際貿易等，各層面深入探討人們日常生活與國家安全的重大議題，並解答為何「全球經濟」與「地緣政治」快速融合，並成為全球新顯學。

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