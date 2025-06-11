退役陸軍上將胡鎮埔：國防不分藍綠 遺憾為反而反始終存在

退役陸軍上將胡鎮埔。（記者塗建榮攝）

〔記者方瑋立／台北報導〕退役陸軍上將胡鎮埔今（11）日在2025「台海防衛兵推」國際記者會上強調，國防是為台灣的持續生存發展，防衛作戰需要有強大的國軍，國防不分藍綠，現在非常遺憾是為反對而反對，不管是哪一個黨執政，台灣這個現象至今始終存在。他並肯定政府推動全社會防衛韌性，目標和氛圍明確，全民防衛作戰是整個國家2350萬人共同的事情。

台北政經學院基金會、和平與安全中心、中華戰略暨兵棋研究協會等單位主辦為期2天的「台海防衛兵推」，邀請前美軍參謀首長聯席會議主席、退役上將穆倫、前美軍太平洋司令布萊爾、前日本自衛隊統合幕僚長岩崎茂、前日本海上自衛隊幕僚長武居智久等4位美日退役將領來台參與，今由前參謀總長李喜明、退役陸軍上將胡鎮埔、中將王紹華、中華戰略暨兵棋研究協會理事長黃介正，與布萊爾及武居智久共同召開會後國際記者會。

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針對媒體詢問兵推過程中，模擬共軍進入我12海里、奪佔東沙島情境，胡鎮埔指出，當時面對共軍意圖逼迫我方海空兵力前往救援、引發早期決戰的不利結果，我方指揮系統選擇不擴大戰事、實施監控驅離，是避免落入敵人預設陷阱的關鍵決策。他強調，外島作戰始終是獨立作戰，不能因為東沙影響到本島整體防衛，除澎湖為例外。

針對共軍狀況不斷演變，灰色地帶威脅與複合式襲擾加劇，媒體質疑台灣組防衛似乎「恍神」，胡鎮埔強調，複合式威脅的第一線由海巡署負責處置，並重申軍方的處理原則為「不引發爭端、不升高衝突、降低敵對行為」，避免成為中共藉機挑起衝突的藉口。

被問及過去軍購案遭在野黨杯葛，因此未購入柴油潛艦，胡鎮埔說，當年國軍推動愛國者防空飛彈、P3C反潛機、柴電潛艦採購等計畫，但在野的國民黨當時強烈反對，批評為「凱子軍購」，結果導致這些攸關防衛的戰略武器無法如期獲得。他指出，潛艦對台灣而言是極具嚇阻效果的戰略關鍵力量，1996年台海危機時，潛艦也讓老共相當緊張，到了今天這樣的戰略嚇阻仍有其需求。

胡鎮埔直言，國防是為台灣的持續生存發展，防衛作戰需要有強大的國軍，國防不分藍綠，現在非常遺憾是為反對而反對，不管是哪一個黨執政，台灣這個現象至今始終存在。

胡鎮埔說，以前戰力準備是單線，現在政府推動全社會防衛韌性，整個氛圍已經出來了，且目標明確，政府要有政府的韌性、社會要有社會的韌性，這是很好的現象，全民防衛作戰是整個國家2350萬人共同的事情，軍隊的韌性就是要有堅實戰力，這是國家必須非常珍惜且爭取的。

至於現實中美國是否會如兵推中的美國、日本組有意願協防台灣，李喜明強調，美國是否願派子弟兵來為台灣犧牲生命，是「果」而非「因」，前提是台灣人必須展現強烈的自我防衛意志，如果台灣連自我防衛的意志都沒有，那麼期待美國人來犧牲生命，完全沒有道理，這點毫無疑問。

李喜明說，台灣的態度就是做好自己的防衛，建立一種可以嚇阻中共的力量，如果有盟友來幫忙，當然最好；但台灣的目標應該是，即使沒有盟友幫助，也要能產生令其不敢犯台的嚇阻力量。

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