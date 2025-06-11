台海衝突美國出兵？ 美前太平洋司令：取決2大因素

前美軍太平洋司令布萊爾（Dennis Blair）11日在「台海防衛兵推」閉幕國際記者會上表示，中國若無端藉故發起侵略進犯台灣，美方介入的可能性將提高，其中因素更取決於台灣自身所展現的防衛意志與能力。（記者塗建榮攝）

〔記者方瑋立／台北報導〕中國不斷擴張在印太地區軍備升高局勢威脅，前美軍太平洋司令布萊爾（Dennis Blair）今（11）日在「台海防衛兵推」國際記者會上表示，中國若無端藉故發起侵略進犯台灣，美方介入的可能性將提高，其中因素更取決於台灣自身所展現的防衛意志與能力。

前參謀總長李喜明、前陸軍上將胡鎮埔、中將王紹華、中華戰略暨兵棋研究協會理事長黃介正，與布萊爾及武居智久共同召開閉幕國際記者會。（記者塗建榮攝）

台北政經學院基金會、和平與安全中心、中華戰略暨兵棋研究協會等單位主辦為期2天的「台海防衛兵推」，邀請前美軍參謀首長聯席會議主席、退役上將穆倫、前美軍太平洋司令布萊爾、前日本自衛隊統合幕僚長岩崎茂、前日本海上自衛隊幕僚長武居智久等4位美日退役將領來台參與；今由前參謀總長李喜明、前陸軍上將胡鎮埔、中將王紹華、中華戰略暨兵棋研究協會理事長黃介正，與布萊爾及武居智久共同召開閉幕國際記者會。

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布萊爾表示，對於沒有參與過兵棋推演的大眾而言，與其糾結戰術細節，不如理解其真正目的，是透過理性與邏輯，在戰事發生之前洞察問題，深入分析並從中獲得經驗。

針對台美之間的嚇阻關係，布萊爾指出，理解美台歷史脈絡至關重要，從韓戰期間的共同防禦條約，到1979年「台灣關係法」的制定，美國對台承諾是經國會通過、總統簽署的正式法律，歷屆美國政府皆恪守不渝。他呼籲大眾可認真閱讀該法案，了解美國對台的政策精神，「美國將協助台灣維持足夠的防衛能力，並對台灣的安全給予重大關切」。

布萊爾強調，美國是否軍事介入台海衝突，將取決於兩大因素：第一，衝突爆發的起因，美國雖不支持台灣主動挑釁或宣布獨立，但倘若中國無端侵略進犯，則美方介入的可能性將大幅提高；其次，台灣自身的防衛意志與能力尤為重要，「台灣青年是否願意為家園、為自身權利而戰，將是美國是否出手援助的關鍵」。

布萊爾以20年參與台灣兵推的經驗為例，表示已明顯感受到台灣在建構嚇阻中國侵略能力與意志持續增強，這對美方來說是正面訊號，也有助於提升整體嚇阻力。他強調，美台共同目標是阻止戰爭的發生，讓中國知道我們準備好戰鬥，從而保障區域和平穩定，讓我們的下一代生活得比現在更好。

布萊爾重申，美國從總統到國防部長皆多次公開表態，一旦中國入侵台灣，美國將採取軍事行動，以確保地區安全，這些訊號清楚反映美方對維護印太和平的決心。至於對兵推過程有何感想，布萊爾說，台、美、日將如何反應是非常具啟發性的演練，紅軍由台灣資深軍官扮演，也顯示出台灣對共軍的瞭解深入，台灣組的表現也非常好，挖掘出許多值得思考精進的戰略。

武居智久也認為，台灣組一開始較難以應對的原因來自時間緊迫的壓力及想定的複雜性，但台灣組做得非常好，想定的設計也非常貼切真實。他說，東亞的安全環境戰略局勢在過去10年間發生了劇變，日本正透過實施新的「國家安全戰略」迎頭趕上，與美國共同為升溫的情勢做足準備。

至於兵推結果將何時公布？黃介正說明，各組內容回應非常多，未來一兩週將依照時間序列統整分析後發布報告，兵棋推演最重要的不是提供答案，不是預測或鐵口直斷，而是「把脈」，找出可能的疑難雜症並提出建議。

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