俄送回1212烏軍遺體 烏俄6/12最大規模戰俘交換

國際紅十字會人員11日行經運載烏克蘭陣亡士兵遺體的冷藏卡車車隊旁。當天烏克蘭表示，俄羅斯已歸還1212具烏軍遺體，此為上週在伊斯坦堡和平會談中達成的協議之一。（法新社）

首次上稿 06-11 22:18

更新時間 06-12 06:35

〔編譯陳成良／綜合報導〕烏克蘭政府11日表示，俄羅斯已歸還1212具烏克蘭陣亡士兵遺體，這是上週兩國在伊斯坦堡和平談判中達成協議的一部分。莫斯科方面則宣布，規模龐大的戰俘交換將於12日展開。

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《法新社》報導，根據協議，雙方同意各自釋放逾千名戰俘，並遣返陣亡官兵的遺體。烏克蘭指出，這批遺體中包括在哈爾科夫、盧甘斯克、頓內次克、札波羅熱與赫爾松地區陣亡的軍人，以及在日前烏軍突襲俄羅斯庫爾斯克地區時喪生的士兵。

俄羅斯首席談判代表梅金斯基（Vladimir Medinsky）證實遺體交接已完成，並表示俄方也收回了27名陣亡俄軍遺體。烏克蘭並未說明歸還俄方多少具遺體，但表示將儘速由專家進行身分辨識。

莫斯科在此之前曾指控基輔方面不願收回遺體，聲稱這些遺體自上週六（7日）起便存放在邊境地區的冷藏卡車中。俄方更宣稱，已同意「單方面」交還6000具烏軍遺體，但基輔強調，這是一場對等「交換」。

根據俄羅斯方面說法，雙方預定12日展開「緊急醫療交換」，針對重傷的戰俘進行處理。而在8日與9日，雙方已分別針對傷兵與25歲以下軍人完成前兩輪釋放，惟雙方均未公布具體人數。

雖然伊斯坦堡和平會談並未就結束戰爭達成共識，俄方仍堅持要求烏克蘭放棄大片領土與加入北約的意圖，並拒絕停火提議。然而，遣返遺體與換俘，已成為目前談判中唯一具體進展。

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