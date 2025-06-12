危險！中國戰機逼近日本反潛機 最近僅45公尺

上個週末一架日本反潛機在太平洋上空飛行時，遭遇中國軍機跟蹤逼近。圖為日本P-3C反潛機。（法新社）

黃筱薇／核稿編輯

首次上稿 6/11 23:36

更新時間 6/12 06:15（新增防衛省消息）

〔即時新聞／綜合報導〕中國不僅對台動作頻頻，近年也屢傳解放軍機艦侵犯日本領空、領海。週三（11日）深夜日本消息人士披露，上個週末一架日本反潛機在太平洋上空飛行時，遭遇中國軍機跟蹤逼近，兩機一度相距僅45公尺，相當危險。

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有消息人士11日向《NHK》透露，本月7日和8日，一架隸屬日本海上自衛隊的P-3C型反潛機在太平洋上空飛行時，遭到中國解放軍海軍航空母艦的艦載戰機跟蹤，一度相距僅約45公尺。

綜合日媒報導，日本防衛省11日晚間表示，當時日本海自反潛機正在公海警戒監視中國航艦山東號，7日上午，山東號一架殲-15戰機跟蹤日方反潛機長達40分鐘，兩機無高低差距、水平位置相同，殲-15一度逼近P-3C相距僅約45公尺；8日下午，中國殲-15戰機跟蹤日方反潛機長達80分鐘，甚至刻意「超車」，在前方與日方反潛機保持約900公尺的距離。

而那兩天，正是中國外交部證實其航艦在日本南鳥島近海航行，是首度有中國航艦進入該海域，中方宣稱符合國際法和國際慣例，日本應客觀理性看待。

雖然反潛機和飛行員沒有受到任何損傷，但日本政府已針對這種危險挑釁向中方表達嚴重關切，強調這類異常接近容易導致意外碰撞，日方強烈要求避免此類事件再次發生。

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