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平民成箭靶！俄85架無人機狂襲哈爾科夫釀6死64傷

2025/06/12 10:16

烏克蘭官員證實，俄軍週三對哈爾科夫發動了大規模無人機襲擊，造成6人死亡，64人受傷。（歐新社）烏克蘭官員證實，俄軍週三對哈爾科夫發動了大規模無人機襲擊，造成6人死亡，64人受傷。（歐新社）

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕烏克蘭官員證實，俄羅斯當地時間週三（11日）對烏克蘭第2大城市哈爾科夫（Kharkiv）發動了長達9分鐘的無人機空襲，造成6人死亡，64人受傷。

據《路透》報導，俄羅斯本週已對烏克蘭發動了2次大規模襲擊，莫斯科聲稱，空襲是針對基輔上週打擊俄軍基地的報復措施。

哈爾科夫市長泰芮可夫（Ihor Terekhov）週四（12日）凌晨指出，市內4個行政區面臨最新一起無人機襲擊，其中1架無人機墜落在1座校園，摧毀了學校窗戶。


烏克蘭官員證實，俄軍週三對哈爾科夫發動了大規模無人機襲擊，造成6人死亡，64人受傷。（歐新社）烏克蘭官員證實，俄軍週三對哈爾科夫發動了大規模無人機襲擊，造成6人死亡，64人受傷。（歐新社）

2名烏克蘭南部州長則表示，在俄羅斯軍隊襲擊1座能源設施後，尼古拉耶夫州（Mykolaiv）、赫爾松州（Kherson）週三全面斷電。

位於烏克蘭東北部的哈爾科夫在戰爭初期抵擋住俄軍的全面進攻，此後不斷淪為俄軍無人機、飛彈和空中制導炸彈的狙擊目標。

哈爾科夫州檢察官在通訊應用程式Telegram稱，救援隊正在廢墟中搜尋屍體，空襲的死亡人數已升至6人，據信仍有3人受困。

哈爾科夫市長泰芮可夫證實，17架俄軍無人機襲擊哈爾科夫市，導致1棟5層樓公寓共15戶發生火災，並造成了其他多處破壞。

泰芮可夫在Telegram說：「多棟建築、私人住宅、遊樂場、企業和大眾交通工具都受到直接攻擊。」

哈爾科夫州州長席尼胡波夫（Oleh Syniehubov）也在Telegram表示，共有9名傷者住院，其中包括1名2歲女童和1名15歲男孩。

烏克蘭軍方稱，俄羅斯連夜發射了85架無人機，其中40架被擊落。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）在Telegram強調：「現在俄羅斯每天都會發起新的卑鄙攻勢，幾乎每次打擊都具有強烈意義。俄羅斯理應受到更大壓力，其對普通民眾生活的每次攻擊都證明，此時的壓力遠遠不足。」

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