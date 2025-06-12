澳洲潛艦研發有變數？ 川普政府傳審查拜登時期AUKUS協議

川普政府審查前總統拜登推動的AUKUS協議，此舉不僅引起澳洲關注，甚至可能影響英國日前公布的戰略防衛部署。圖為澳英美2021年簽署「澳英美三方安全夥伴關係（AUKUS）」協議。（路透）

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕澳洲、美國及英國2021年簽署「澳英美三方安全夥伴關係（AUKUS）」協議，將協助澳洲重塑其海軍實力，讓澳洲從美國取得先進核動力潛艦，最終在英美雙方協助下自行造艦。不過一位美國國防官員近期表示，川普政府已正式審查前總統拜登推動的AUKUS協議，此舉不僅引起澳洲關注，甚至可能影響英國日前公布的戰略防衛部署。

根據英國《金融時報》報導，美國國防部已開始針對AUKUS協議進行審查，知情人士透露，決定美國是否應該放棄該項目的審查行動由國防部助理部長柯伯吉（Elbridge Colby）領導，柯伯吉先前曾懷疑AUKUS的實際成效。由於終止潛艦及先進技術開發等協議，將摧毀盟國之間安全合作的基礎，這項審查行為引發了英國和澳洲當局擔憂。

請繼續往下閱讀...

根據協議，美國承諾從2032年起向澳洲出售最多5艘「維吉尼亞級」潛艦，以彌補其現有潛艦艦隊退役帶來的缺口，而澳洲及英國計畫聯合生產一款核動力攻擊潛艦「SSN-AUKUS」，此型潛艦將於2040年初服役。不過當美國退出AUKUS，對於協議內的承諾就等同失效。

柯伯吉去年曾在社群媒體「X」撰文，對於「SSN-AUKUS」抱持懷疑態度，表示當台海發生衝突時，美國減少核動力攻擊型潛艦的數量將會「十分瘋狂」。柯伯吉今年3月也曾提到，澳洲擁有「SSN-AUKUS」潛艦固然是好事，但未來幾年發生衝突的威脅性非常真實，美國的核動力攻擊型潛艦對於保衛台灣絕對是不可或缺。

美國國防部也證實，目前確實正在審查AUKUS計劃，藉此確保拜登政府此項決定是否與川普的「美國優先」政策一致，此外，美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）也明確表示，他希望美國國防部將重點放在印太地區。 知情人士透露，相關審查作業將耗時30天，但國防部拒絕透露進度，僅表示若有調整將會透過官方管道進行溝通。

一名英國政府官員對此表示，英國政府知悉美方此項審查作業，對於新的川普政府來說，「此舉十分合理」，因為英國工黨政府也對AUKUS計劃進行審查。針對美方的審查行為，澳洲駐華府大使館則沒有回應。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法