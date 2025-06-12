陸軍裝訓部16日起密集射擊訓練 為M1戰車部隊成軍暖身

陸軍規劃在今年6月起進行M1A2T戰車的實彈射擊，並規劃在今年下半年舉行成軍典禮。圖為美軍M1A2戰車實施實彈射擊。（圖片取自DVIDS）

〔記者羅添斌／台北報導〕美國售台108輛M1A2T戰車，目前分批交運到台灣，陸軍裝訓部及裝甲聯兵旅現正積極換裝訓練，連同本月底運交台灣的數量，合計將達到80輛，陸軍預計在今年下半年舉行第一個M1A2T戰車部隊的成軍典禮，成軍典禮前最重要的就是進行M1A2T戰車的實彈射擊訓練，根據本週最新公佈的射擊通報顯示，陸軍將自本月16日起至7月17日期間，進行密集的日夜間戰車砲實彈射擊。

除了M1A2T戰車部隊的實彈射擊之外，數量甚多的M60A3戰車依計畫進行性能提升，委託中科院進行戰車砲控、射控及觀瞄系統委製案，並將使用多時的戰車砲管進行換新，性能提升的首批戰車同樣需要進行戰車砲日夜間射擊驗證。

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儘管退役的裝甲兵將領期望採購的數量是500輛，台美最後對M1A2T戰車的採購數量仍批定為108輛，並且分成三批次交運到台灣。首批38輛先前運交台灣後，目前進行各項換裝訓練中，第二批42輛在本月底前運交，最後一批28輛的製造與交付工作，則會在明（2026）年第一季完成。

軍方對M1A2T戰車部隊的成軍典禮已有規劃，軍方人士今天指出，除將邀請歷任國防部首長丶一級上將戰略顧問及歷任裝訓部指揮官參盛會，也將邀請多位美方代表來台與會，不排除邀請美國名將艾布蘭將軍的後人來台。

根據國軍規畫，陸軍108輛M1A2T戰車，將有10輛供裝訓部操作，其於98輛則將分成7個連，一個連供陸軍269旅操作，其餘則供陸軍584旅全旅換裝。比起現役搭載105公厘戰車砲的M60A3、CM11戰車，M1A2T戰車的主要武器為120公厘戰車砲，火力更勝一籌。

陸軍針對新購M1A2T戰車，已啟動換裝訓練，預計在今年下半年舉行第一個M1A2T戰車部隊的成軍典禮，（資料照，國防部提供）

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