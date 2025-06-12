原來電戰部隊這樣運作 美陸軍首支電戰連成軍鞏固頻譜作戰

美陸軍首支專職電磁頻譜作戰的連級單位111電磁作戰連近日正式成軍。（圖取自DVIDS）

羅添斌／核稿編輯

〔記者吳哲宇／綜合報導〕美陸軍首支專職電磁頻譜作戰的連級單位111電磁作戰連近日正式成軍，負責發揚探測、識別、定位、分析目標訊號的能力，執行情監偵與分析作業，可進而提供敵方的精確電磁頻譜資訊，滿足師級部隊地面作戰任務需求。

軍聞網站「Army Recognition」9日報導，美國喬治亞州陸軍國民兵，7日在該州福雷斯特帕克（Forest Park）基地，正式成立第111電磁作戰連；這是美國陸軍首支該類型的部隊，朝現代化作戰模式跨出歷史性的一步。駐紮在吉勒姆堡（Fort Gillem）的第111電磁作戰連，將發揚其專精戰力，支援美軍海內外各項部署與演訓行動。

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美陸軍表示，第111電磁戰連編制超過80人，下轄4個電磁作戰排，負責發揚探測、識別、定位、分析目標訊號的能力，執行情監偵與分析作業，進而提供敵方的精確電磁頻譜資訊，滿足師級部隊地面作戰任務需求。

報導指出，電磁頻譜戰主要分為電子攻擊（EA）、電子防護（EP）和電子支援（ES）等3類，透過不同手段壓制、反制、干擾敵方電磁訊號，提供友軍防護支援。

電子攻擊是利用電磁能量削弱或摧毀敵方系統，例如通訊、導航和雷達；電子防護則是確保友軍系統在敵方試圖幹擾或欺騙的情況下仍能繼續運作；電子支援是指探測、收集和分析電磁輻射，以識別和追蹤威脅。這些能力是態勢感知、目標定位和指揮控制的基礎。

第111電磁戰連預定8月展開首場野戰訓練演習，針對動態與靜態模擬訊號源目標，執行識別與追蹤，驗證該部隊戰備狀態與電子支援能量，並協助編寫教範、操作程序與戰術，提升未來美軍電戰部隊作戰效能。

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