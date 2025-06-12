日本新一代高教機標案爭奪戰 連波音T-7都想「參一腳」

今年2月接受飛測的美國空軍T-7高教機EMD測試，空軍編號7002。（美軍DVIDS網站）

羅添斌／核稿編輯

〔記者陳治程／綜合報導〕日本防衛省防衛裝備廳（ATLA）去（2024）年曾公開徵求過「T-X」教練機的設計方案，為該國新一代高教機計畫揭開序幕；而在上（5）月，日本三菱重工首度展示旗下高教機模型，宣告加入該案戰局，挑戰義國M-346型機領跑態勢。不過，日前有外媒報導，波音有意推銷旗下的T-7高教機，以兩國F-35戰機換裝的相近性來爭取訂單。

美國《國防新聞》（Defense News）指出，日本航空自衛隊（JASDF）旗下200餘架T-4中級教練機，已服役逾35年，其航電及性能已難滿足新進飛官銜接F-35A/B戰機的訓練需求，因此，防衛省去年10月發布公開徵求公告，開始尋求新一代高教機T-X的設計方案。

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日本三菱重工上月在DSEI展會首度公開的新一代教練機T-X模型。（取自X帳號 @Yamato_Armada）

報導進一步寫道，上月在日本舉辦的「國際國防安全裝備展」（DSEI Japan 2025）中，各國防廠商莫不擺出自家主力裝備，積極在需求看漲的印太市場中取得商機，這當中也不乏有意爭取日本新一代高教機計畫的潛在選項，如義大利里奧納多（Leonardo）的M346 Block 20高教機、三菱重工的T-X高教機，以及美國波音現正測試中的T-7「紅鷹」（Red Hawk）高教機，從原先的兩強相爭，轉為三強爭霸。

義大利的M346高教機，是國際市場上成熟的產品。（義大利里奧納多官網）

該報導分析，義國M346設計成熟，且日方2022年起送飛官赴該國航校受訓，就採用同型機；此外，兩國同是「全球空戰系統」（GCAP）六代機計畫的成員，這也為其增添競逐優勢。美國尚在測試中的T-7則得利於兩國皆有F-35戰機，採用該機將有換裝訓練、作業互通性的雙重優勢；三菱的T-X方案雖起步較晚，但若開發成功，未來可望兼有F-2、F-15DJ戰機的換裝訓練能力，提升效率。

此外，空自也同時計畫更新現有的飛行模擬器。以模擬技術見長的加拿大廠商CAE先前已曾與日方合作過，雖尚未獲空自青睞，但該廠有意推出集合AI、VR科技的新型飛行模擬器，有效強化飛官初級換裝訓練的效率。

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