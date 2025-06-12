「復仇者」系統成陸軍野防骨幹 但專業射手訓練不簡單

陸軍的AN/TWQ-1「復仇者」車載防空系統。（本報資料照，記者叢昌瑾攝）

〔記者陳治程／綜合報導〕我國陸軍現行的野戰防空體系，已由國造的「陸射劍二」系統、美製「復仇者」防空系統扛起主力大旗；其中，成軍已逾20年的復仇者系統，近年順應國軍大購人攜式「刺針」防空飛彈之故，儼然成為國軍低空防禦的先鋒。軍媒《青年日報》今日便以專題介紹該系統，並詳盡揭露射手養成之路，讓大眾了解國軍勤訓精練的一面。

陸軍的AN/TWQ-1「復仇者」車載防空系統，是以軍用悍馬車為底盤，搭載配有雙聯裝8管的刺針飛彈、以及與「M3P」五零機槍組成；搭配的蜂眼（PODARS）相列雷達蒐集目標情資後，可提供給指揮管制車實施目標賦予，遂行防空作戰，反制來襲的敵機、無人機與巡弋飛彈等，且兼具日、夜間作戰能力，是機動性、靈活性與打擊火力俱佳的作戰儎台。

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一個復仇者飛彈發射班的組成，主要有「飛彈班長」、「飛彈發射士」、「飛彈發射兵兼駕駛」等成員，雖各司其職但合作無間。（取自青年日報）

《青年日報》報導指出，每台發射車即成一個班，包含「飛彈班長」、「飛彈發射士」、「飛彈發射兵兼駕駛」等成員，值得一提的是，全員皆須通過4周的「野戰防空復仇者操作班」訓練，掌握系統諸元、性能，並熟稔系統操作，最後才能獲專長認證，加入「復仇者」行列。

一位合格的復仇者射手，必須通過「野戰防空復仇者操作班」訓練，並先後完成複訓、集訓，才算具備合格專長，並投入精準飛彈射擊。（取自青年日報）

隨後，合格的復仇者射手還得完成3周集訓，以及實戰化的複訓兩階段，最後才能以合格實彈射手身分上場，投入實彈射擊驗證。陸軍43砲指部防空1連副排長傅遠益向軍媒分享，復仇者系統的射手能否接戰成功，取決於12秒內的程序操作。當靶彈進入射擊範圍，射手僅有3秒內能鎖定目標，並要在8至12秒間發射飛彈，否則會錯過最佳接戰時機。

我國最早於1996年8月向美採購74套「復仇者」飛彈發射車，並購入1299枚刺針飛彈，搭配同時期購入的雙聯裝（DMS）刺針飛彈充實野戰防空體系；近年來，陸軍還相繼購入阿帕契攻擊直升機與之搭配，再加上人攜式刺針，讓國軍擁有刺針飛彈全家福，進一步構築更綿密的低域防空火網。

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