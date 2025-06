JAS-39E「獅鷲」戰機導入AI科技 3次飛測驗證超視距決策能力

紳寶宣布,他們與德國赫爾辛公司合作,完成將「半人馬」人工智慧(AI)的架構整合到JAS-39E「獅鷲」戰機中,並完成3次測試飛行。(圖片取自SAAB官網)

羅添斌/核稿編輯

〔記者劉宇捷/綜合報導〕瑞典紳寶集團(SAAB)為旗下新推出的JAS-39E「獅鷲」戰機,整合當代流行的AI科技,輔助飛行員在超視距作戰中,提供適切武器及戰術機動輔助。這項最新升級自今年初推出後,紳寶昨(11)日宣布已完成了3次實際飛行測試,包括以另一架JAS-39D做為假想敵進行超視距作戰測試,象徵AI技術在戰機上的應用取得了重大進展。

瑞典紳寶公司昨日在其社群媒體上發布消息表示,他們已與負責人工智慧代理的德國赫爾辛(Helsing)公司合作,完成將「半人馬」人工智慧(AI)的架構整合到JAS-39E「獅鷲」戰機中,並完成3次超視距作戰的測試飛行。

Autonomous AI-agent fly BVR-combat on #Gripen E



"Saab, in collaboration with Helsing, today announced the successful completion of the first three flights integrating Helsing’s Artificial Intelligence (AI) agent ‘Centaur’ into a Gripen E"



Source: https://t.co/wyVPdu4vE6 pic.twitter.com/x1HiKl4p0h