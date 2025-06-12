JAS-39E「獅鷲」戰機導入AI科技 3次飛測驗證超視距決策能力

紳寶宣布，他們與德國赫爾辛公司合作，完成將「半人馬」人工智慧（AI）的架構整合到JAS-39E「獅鷲」戰機中，並完成3次測試飛行。（圖片取自SAAB官網）

羅添斌／核稿編輯

〔記者劉宇捷／綜合報導〕瑞典紳寶集團（SAAB）為旗下新推出的JAS-39E「獅鷲」戰機，整合當代流行的AI科技，輔助飛行員在超視距作戰中，提供適切武器及戰術機動輔助。這項最新升級自今年初推出後，紳寶昨（11）日宣布已完成了3次實際飛行測試，包括以另一架JAS-39D做為假想敵進行超視距作戰測試，象徵AI技術在戰機上的應用取得了重大進展。

瑞典紳寶公司昨日在其社群媒體上發布消息表示，他們已與負責人工智慧代理的德國赫爾辛（Helsing）公司合作，完成將「半人馬」人工智慧（AI）的架構整合到JAS-39E「獅鷲」戰機中，並完成3次超視距作戰的測試飛行。

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Autonomous AI-agent fly BVR-combat on #Gripen E



"Saab, in collaboration with Helsing, today announced the successful completion of the first three flights integrating Helsing’s Artificial Intelligence （AI） agent ‘Centaur’ into a Gripen E"



Source: https://t.co/wyVPdu4vE6 pic.twitter.com/x1HiKl4p0h — Gripen News （@GripenNews） June 11, 2025

紳寶官方也同步發布新聞稿表示，「半人馬」的AI架構整合是瑞典政府資助紳寶「超越計畫」的一部分，並於5月28日展開首次試飛，目前已進行3次飛行測試。其中，在6月3日完成的最新飛行中，該公司特別派遣另一架JAS-39D「獅鷲」升空，實際模擬運行超視距作戰的運作過程；後續團隊將進一步分析飛行數據，繼續訓練AI的決策能力。



瑞典紳寶集團（SAAB）為旗下新推出的JAS-39E「獅鷲」戰機，再新整合當代流行的AI科技，輔助飛行員在超視距作戰中，提供適切武器及戰術機動輔助。（圖片取自SAAB官網）

紳寶說明，在搭載「半人馬」AI的超視距接戰過程中，「半人馬」先為飛行員自主執行了複雜的飛行機動，同時透過偵測數據進行即時情資整合以追蹤目標飛機，最後為飛行員提供適合的武器及射擊時機提示。研究團隊利用不同的交戰場景，探索目標在不同的起始距離、不同的速度和姿態下，「半人馬」的運作狀況，在一些模擬設定中，還禁用了指揮和控制數據功能，以評估AI的穩健性。

這套用於新型「獅鷲」戰機的AI系統，是由紳寶集團和德國新創國防公司「Helsing」共同開發而成，它無需對飛機進行重大改裝，即可快速擴充到機載系統上，提升戰機視距外空戰時的飛彈擊殺率，也有助戰機執行飛彈發射後的「偏置機動」（crank）等戰術動作。該公司形容，這「就像在超音速飛機上使用先進的飛彈下棋」。

紳寶說明，「半人馬」先為飛行員自主執行了複雜的飛行機動，同時透過偵測數據進行即時情資整合以追蹤目標飛機，最後為飛行員提供適合的武器及射擊時機提示。（圖片取自SAAB官網）

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