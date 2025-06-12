擴音大戰喊卡？北韓罕靜音回應南韓 聯參：局勢仍不明朗

南韓聯合參謀本部證實，北韓12日並未進行擴音器廣播。圖為兩韓邊境的北韓哨所與擴音設備。（美聯社資料照）

羅添斌／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕南韓聯合參謀本部證實，北韓12日未對南韓進行擴音器廣播，似乎響應了南韓軍方停止擴音器喊話等措施。

據《韓聯社》報導，南韓聯合參謀本部（聯參）1名負責人12日表示，邊境地區當天未聽到北韓播放的巨大噪音。部分地區11日晚間11時左右仍聽得到擴音廣播，但12日零時以後，各地均未再傳出噪音。

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聯參負責人稱，北韓方面是否全面停止擴音廣播，仍有待觀察。

此外，位於兩韓西部邊境的仁川市江華郡政府1名負責人指出，北韓11日晚間9時起對當地進行擴音廣播，但播放的是舒緩的歌曲。

南韓軍方早前按照總統李在明指示，自11日下午2時許，停止對北韓進行擴音器喊話。南韓總統發言人表示，李在明下令停止廣播，是為了緩解緊張局勢。

去年6月，尹錫悅政府決定時隔6年重啟對北韓擴音器喊話以、播放K-pop音樂，反制北韓空飄「垃圾氣球」。同年7月，北韓開始對南韓進行擴音器噪音廣播，對南韓邊境居民生活造成極大的不便和困擾。

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