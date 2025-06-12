洛馬軍團IRST莢艙F-18版發展不利 故障頻率竟達每14小時一次

圖為F-18版的軍團IRST莢艙（機腹前）。（圖取自洛馬官網）

羅添斌／核稿編輯

〔記者吳哲宇／綜合報導〕國軍F-16的「紅外線搜索追蹤莢艙（IRST）」由洛馬研製，對獲匿蹤戰機具有偵獲能力，不過洛馬的軍團IRST莢艙，裝備在F-18時卻問題滿滿，美國聯邦審計署近日報告揭露，F-18的IRST莢艙在作戰測試期間存在重大可靠性問題，甚至出現過修復故障後14小時又再度故障，引發關注。

軍聞網站「The Warzone」報導，美國聯邦審計署（GAO）指出，儘管IRST莢艙在2024年11月按計劃實現初期作戰能力，並交付第一批低速初始生產的莢艙，但全速生產的決定仍被推遲；該工程一度計劃於2025年1月全速生產，但因「飛行測試期間出現延誤」而未能實現，三年內兩次超出原訂計劃。

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且IRST負責人曾向審計署表示，由於軟體缺陷導致IRST莢艙錯誤報告過熱，操作測試被推遲兩個月。由於操作測試的延遲，指導全速生產決策的DOT&E報告發布也接連推遲2個月到2025年3月。

審計署指出，美國國防部運輸與評估局（DOT&E）官員告訴審計署，這些莢艙「極度不可靠」，儘管改進專案透過軟體更新提高莢艙可靠性，但其平均兩次運行任務失敗間隔時間僅為14小時，低於規定的40小時。

DOT&E報告指出，在測試期間，IRST Block II都存在硬體和軟體缺陷，導致機組人員多次重啟吊艙，故障排除和維修工作常常超出海軍維護人員的能力，需要洛馬公司的協助。

報導指出，這些對於海軍來說並不是好消息，相關生產決策將在本月作出決定。

F/A-18E/F的IRST莢艙型號為ASG-34A（V）1，掛載於機腹正下方，內部有熱成像感測器，能提供針對更長距離的威脅進行搜索、偵測、追蹤並且打擊之能力，且由於IRST Block II屬被動式感測系統，在不會發出訊號的情形下，大幅降低被偵知或是干擾的可能性，在電子訊號複雜、或是反雷達探測的環境中，具有高作戰效率。

為整合新式IRST系統，美國海軍也對F/A-18戰機外掛油箱進行改良，已讓出空間掛載IRST莢艙，雖然因此減少了戰機滯空時間，但在早期預警、長程打擊能力強化之下，作戰效率仍有顯著提升。

ASG-34A（V）1內部有熱成像感測器。（圖取自洛馬官網）

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