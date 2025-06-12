古董M4雪曼、P-51野馬都來了！ 川普閱兵規劃壓軸登場再放煙火

美國陸軍250周年紀念遊行規劃將於14日傍晚於華盛頓國家廣場舉行，其中二戰美國陸軍及航空隊的代表M4「雪曼」戰車（左）與P-51「野馬」戰鬥機（右）都在名單中。（圖片取自美國陸軍、Davis-Monthan基地臉書/本報合成）

羅添斌／核稿編輯

〔記者劉宇捷／綜合報導〕為慶祝美國陸軍建軍250周年紀念，又恰逢總統川普生日，美軍將盛大舉行紀念活動。目前活動細節仍相當低調，但據外媒揭露，遊行規劃將於當日晚間6點30分於華盛頓國家廣場舉行，當中除了現役裝備外，二戰美國陸軍及航空隊的代表M4「雪曼」戰車與P-51「野馬」戰鬥機，以及一次大戰時期的法製「雷諾」戰車，都在規劃參展名單中。

綜合哥倫比亞廣播公司《CBS》等外媒報導，陸軍建軍250周年紀念暨川普生日慶典預計將在14日上午9點30分至晚間6點在華盛頓國家廣場舉行，緊接者，規模盛大的閱兵遊行將在傍晚6點30壓軸登場，並在遊行結束後於晚間9點45分施放煙火。目前，美軍地面裝備多已抵達華府，美軍也在憲法大道（Constitution Avenue）上鋪設鋼板，以防重型裝備壓壞馬路。

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陸軍建軍250周年紀念暨川普生日慶典預計將在14日上午9點30分至晚間6點在華盛頓國家廣場舉行。圖為會場地圖。（圖片擷取自美國陸軍）

報導引述美軍官員透露，這次閱兵將展示美國陸軍在歷史上的演進，從獨立戰爭到現代，再到未來，並展示相應的軍服和裝備。其中，大型歷史裝備規劃包含了1輛古董級的法製「雷諾」（Renault FT）輕戰車，2輛二戰裝甲部隊代表的M4「雪曼」戰車，以及二戰陸軍航空隊引以為傲的P-51「野馬」戰鬥機。

二戰歐洲戰場上的M4「雪曼」戰車，它作為當時裝甲部隊的骨幹，甚至還軍援給中華民國陸軍在抗戰中使用。（圖片取自美國陸軍臉書）

現今少數在機況上仍維持相當良好的P-51「野馬」戰機。示意圖，圖中彩繪不一定為活動參演機。（圖片取自美國空軍臉書）

其他參展的近代裝備，目前還有26輛M1A1「艾布蘭」戰車、27輛M2「布雷德利」裝甲車、8架CH-47「契努克」直升機，以及16架UH-60「黑鷹」直升機；陸軍預計將有約6600名士兵、150輛車和50多架飛機參加此次慶典，而華府當地官員也預估，今年大概將有數十萬人參加慶祝活動。



有趣的是，儘管對陸軍來說，6月14日當天正好也是總統川普的生日，不過美陸軍官員表示，屆時預估陸軍不會在會場上正式承認川普的生日。為了紀念這250週年，籌劃工作已經進行了將近兩年，並規劃舉辦一場慶典，但遊行的儀程是在今年稍早才新增的。

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