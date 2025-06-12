逆向輸出！南韓K9自走砲雄心進軍美國 競爭陸軍標案

韓華集團決定以K9A2參與美國陸軍自走榴彈砲現代化（SPH-M）項目。（取自韓華官網）

羅添斌／核稿編輯

〔記者吳哲宇／綜合報導〕南韓軍工產業近年竄起，其中K9自走砲更是不斷在各國市場攻城掠地，韓媒報導，韓華集團決定參與美國陸軍自走榴彈砲現代化（SPH-M）項目，競爭對手包括萊茵金屬公司、BAE系統公司、通用動力、以色列埃爾比特系統公司等。

《朝鮮日報》報導，韓華公司攜其履帶式K9榴彈砲的升級版K9A2參與競標。K9榴彈砲已在韓國等10個國家部署，其可靠性獲得肯定，被視為關鍵的競爭優勢。韓國陸軍的目標是在2030年前完成測試和評估，並開始部署；一位國防工業官員表示，K9有很大機會，因為它擁有技術能力、韓國公司的及時交付記錄以及更廣泛的外交和安全關係。

請繼續往下閱讀...

報導指出，韓華上個月也已重組美國業務，在華盛頓特區成立韓華全球防務公司，以管理其三家國防子公司的海外業務。韓華還計劃在美國建造一家工廠，用於生產榴彈砲發射砲彈的155公厘推進炸藥。新廠計劃增資約1.3兆韓元（約新台幣285.4億），預計將今年第三季完工，計畫於2026年第一季投產。

另外，韓華集團去年也斥資1億美元（約新台幣29.6億）收購費城造船廠，在美國海軍造船市場站穩了腳步，預計將在川普政府推出的美國戰略商業艦隊計畫中發揮關鍵作用。為了加強在美國的海軍業務，韓華尋求委託澳洲造船和國防公司Austal進行管理控制，該公司在美國經營兩家造船廠，僅靠費城造船廠不足以進行全面的軍艦建造。

目前美軍自走砲現代化計畫，由於射程70公里的M1299榴彈砲出現砲管磨損問題，美國陸軍暫停了增程火砲（ERCA）項目，轉向SPH-M項目。陸軍目前計劃採用現成的155公厘自走榴彈砲，而不是開發新系統。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法