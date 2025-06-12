川普要杜絕陸軍閱兵被抗議 華府拉29公里圍欄、多架無人機待命

美國總統川普14日將於華府主持陸軍閱兵儀式，部隊已開始預演。（取自美國陸軍臉書）羅添斌／核稿編輯

〔記者涂鉅旻／綜合報導〕美國總統川普美東時間14日將在華府主持陸軍成立250周年閱兵，由於位於美西的洛杉磯抗議不斷，當日同樣為「壽星」的川普揚言，在華府閱兵抗議者將面臨「強大武力」。為此，美國特勤局計畫拉起29公里的防暴圍欄，官方也將部署多架無人機掌握當地狀況。

美國陸軍成立250周年的閱兵日選在首都華盛頓舉辦，與川普79歲生日同為6月14日，但在美國的另一端，位於西岸的大城洛杉磯爆發大規模抗議，川普已下令國民兵與陸戰隊部署至該地。他10日還揚言，若有人周末在華府的閱兵儀式抗議，將面臨「強大武力」應對。

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美國陸軍M1戰車將參與此次閱兵。（取自美國陸軍第三軍臉書）根據外媒《美聯社》報導，隸屬於美國特勤局華盛頓辦公室的麥庫爾（Matt McCool）表示，特勤局正為大規模人潮做準備，屆時將設置超過18英里（約29公里）的防暴圍欄，以及部署多架無人機應對。

另外，特勤局也將設置175扇電檢門，藉此對成千上萬的參與者進行安檢，陸軍官員評估，當天閱兵式將吸引20萬人參加；麥庫爾說，他們已經做好「數十萬人」參加活動的準備。

至於川普揚言要以「強大武力」應對陳抗，麥庫爾說，他們持續關注並做好準備；美國聯邦調查局華府辦公室特勤人員貝茲（Phillip Bates）則說，這場活動還沒有「可信的威脅」。

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