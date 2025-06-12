【影】印尼買土國48架「可汗」戰機 空軍機隊成大雜燴

KAAN is on the global stage!



With the Procurement of KAAN signed with Indonesia, 48 KAAN fighter jets will be delivered.



This strategic cooperation, carried out under the leadership of President @rterdogan, once again highlights the global impact of our defense industry. pic.twitter.com/9bg3q3iE9X — Turkish Aerospace （@TUSAS_EN） June 11, 2025

羅添斌／核稿編輯

〔記者陳治程／綜合報導〕印尼近年積極布局新一代空中戰力，在南海局勢升溫之際，持續強化領空的自我防衛能力，而「土耳其航太工業」（TAI）近日宣布印尼正式向其遞交採購意向書，將下訂48架「可汗」第五代戰機，預計2035年前交付完畢；這也是該國自2010年參與研發並採購南韓KF-21型機後，至今選定籌獲的第四款新型戰鬥機。

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土耳其自行研發的第五代戰機「可汗」（KAAN）。（土耳其航太工業官網）

印尼前國防部長、現任總統普拉伯沃（Prabowo Subianto）11日率政府官員出席印尼國防年展論壇（Indo Defence Expo and Forum），期間和土國廠商代表正式簽署48架可汗戰機的採購合約。土耳其航太工業表示，該合約除包含新購戰機，也明載兩國間的技術授權協議，未來將允許印尼本土廠商加入生產鏈，提升航空產業研製能量；該合約另訂交付期程應於簽約後120個月內（10年內）履行完畢。

土耳其「可汗」戰機於最早於2019年的巴黎航展（Paris Air Show）登場，去（2024）年2月首飛成功，是該國因故退出美軍「聯合打擊戰鬥機」（JSF，即F-35）計畫後全力發展的產物。根據官方規劃，首批新機預計2028年起陸續交付，作為土國空軍F-16C/D戰機退役後的空戰主力。

印尼前國防部長、現任總統普拉伯沃（Prabowo Subianto）日前率政府官員出席印尼國防展會，正式簽約採購48架「可汗」五代戰機。（土耳其航太工業官網）

值得一提的是，土耳其這批出口印尼的「可汗」戰機，預劃搭載土耳其自行研發的國產發動機，而非目前測試所使用的美製奇異F110型號；另一方面，「可汗」戰機已是印尼2010年宣布加入南韓KF-21戰機計畫並採購該機以來，至今鎖定籌購的第四款新型戰機。

除KF-21戰機外，印尼前（2023）年還造訪美國波音工廠、簽署24架F-15EX戰機採購的合作備忘錄；去年則完成42架法系「飆風」（Rafale）戰機的簽約採購，加上「可汗」戰機，該國空軍未來須同時建構四機的後勤體系，挑戰並不小；然而，上述採購均為高價值且大額的軍事投資案，印尼財政日後該如何因應龐大的軍費支出，值得後續觀察。

普拉伯沃在2023年擔任國防部長任內，從率團赴美國波音公司工廠參觀，並簽署24架F-15EX戰機的採購備忘錄。（法新社資料照）

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