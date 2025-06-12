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【影】印尼買土國48架「可汗」戰機 空軍機隊成大雜燴

2025/06/12 15:09

羅添斌／核稿編輯

〔記者陳治程／綜合報導〕印尼近年積極布局新一代空中戰力，在南海局勢升溫之際，持續強化領空的自我防衛能力，而「土耳其航太工業」（TAI）近日宣布印尼正式向其遞交採購意向書，將下訂48架「可汗」第五代戰機，預計2035年前交付完畢；這也是該國自2010年參與研發並採購南韓KF-21型機後，至今選定籌獲的第四款新型戰鬥機。

土耳其自行研發的第五代戰機「可汗」（KAAN）。（土耳其航太工業官網）土耳其自行研發的第五代戰機「可汗」（KAAN）。（土耳其航太工業官網）

印尼前國防部長、現任總統普拉伯沃（Prabowo Subianto）11日率政府官員出席印尼國防年展論壇（Indo Defence Expo and Forum），期間和土國廠商代表正式簽署48架可汗戰機的採購合約。土耳其航太工業表示，該合約除包含新購戰機，也明載兩國間的技術授權協議，未來將允許印尼本土廠商加入生產鏈，提升航空產業研製能量；該合約另訂交付期程應於簽約後120個月內（10年內）履行完畢

土耳其「可汗」戰機於最早於2019年的巴黎航展（Paris Air Show）登場，去（2024）年2月首飛成功，是該國因故退出美軍「聯合打擊戰鬥機」（JSF，即F-35）計畫後全力發展的產物。根據官方規劃，首批新機預計2028年起陸續交付，作為土國空軍F-16C/D戰機退役後的空戰主力。

印尼前國防部長、現任總統普拉伯沃（Prabowo Subianto）日前率政府官員出席印尼國防展會，正式簽約採購48架「可汗」五代戰機。（土耳其航太工業官網）印尼前國防部長、現任總統普拉伯沃（Prabowo Subianto）日前率政府官員出席印尼國防展會，正式簽約採購48架「可汗」五代戰機。（土耳其航太工業官網）

值得一提的是，土耳其這批出口印尼的「可汗」戰機，預劃搭載土耳其自行研發的國產發動機，而非目前測試所使用的美製奇異F110型號；另一方面，「可汗」戰機已是印尼2010年宣布加入南韓KF-21戰機計畫並採購該機以來，至今鎖定籌購的第四款新型戰機。

除KF-21戰機外，印尼前（2023）年還造訪美國波音工廠、簽署24架F-15EX戰機採購的合作備忘錄；去年則完成42架法系「飆風」（Rafale）戰機的簽約採購，加上「可汗」戰機，該國空軍未來須同時建構四機的後勤體系，挑戰並不小；然而，上述採購均為高價值且大額的軍事投資案，印尼財政日後該如何因應龐大的軍費支出，值得後續觀察。

普拉伯沃在2023年擔任國防部長任內，從率團赴美國波音公司工廠參觀，並簽署24架F-15EX戰機的採購備忘錄。（法新社資料照）普拉伯沃在2023年擔任國防部長任內，從率團赴美國波音公司工廠參觀，並簽署24架F-15EX戰機的採購備忘錄。（法新社資料照）

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