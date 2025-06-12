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軍武 > 軍情動態 > 台海軍情

中國17機艦出動擾台 沿我24浬線繞行挑釁

2025/06/12 11:29

中共解放軍進入台海周邊空域活動示意圖。（國防部提供）中共解放軍進入台海周邊空域活動示意圖。（國防部提供）

〔記者方瑋立／台北報導〕中國解放軍對台灰色地帶襲擾持續加劇，國防部今（12日）指出，自昨日上午6時至今日上午6時止，合計偵獲10架次中國軍機、7艘次軍艦在台海周邊活動，其中8架次共軍軍機逾越海峽中線，侵擾我國北部與西南空域。

據國防部公布圖資顯示，昨日清晨6時35分至晚間8時40分，有5架次中共主、輔戰機及無人機沿海峽中線及我24浬線繞行，其中3架次逾越中線進入台灣北部、西南空域；另於下午1時至2時，亦偵獲5架次主戰機進入西南空域。

國防部表示，至今天上午6時止，偵獲共機10架次（其中逾越海峽中線進入北部、西南空域8架次）及共艦7艘，持續在台海周邊活動。

國防部強調，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。

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