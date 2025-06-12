金門城鎮韌性兵推登場 李文良：完善災害應變體制、回應人民期待

金門縣城鎮韌性演習在縣防局舉辦兵棋推演，由相關單位進行敵情分析報告。（金門縣消防局提供）

〔記者吳正庭／金門報導〕金門縣城鎮韌性（全民防衛動員）演習，以金門地區遭到戰爭攻擊為想定狀況，今天在縣消防局舉辦兵棋推演，指揮官副縣長李文良說，以史為鑑，從近年國際間的衝突、海峽兩岸嚴竣的政治情勢，在積極倡議兩岸和平友善交流的同時，政府應超前部署、提前設算，建構金門完善的災害應變體制，以回應人民對政府的期待。

兵棋推演由李文良擔任指揮官，行政院國科會副主委蘇振綱擔任上級指導官，行政院政務委員季連成率行政院動員會報、災害防救辦公室、台閩戰綜會報等10多個單位出席，並進行考評。

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李文良說，金門歷經古寧頭、大二膽、823等戰役，金門鄉親對於戰爭所導致人民流離失所與生命財產所受到的危害，感受最深。

金門縣城鎮韌性演習在縣防局舉辦兵棋推演，由副縣長李文良（中）擔任指揮官，行政院國科會副主委蘇振綱（右）擔任上級指導官，行政院政務委員季連成（左）率多個單位出席。（金門縣消防局提供）

演習在說明金門縣地境及天然災害潛勢後，由金門縣後備中心報告敵情分析，統裁部作想定狀況說明，再依兵推狀況抽籤，演練「戰時聯合應變指揮管制中心開設與運作」，並連線各鄉鎮公所回報戰備整備情形，透過戰綜、動員、災防依序回報處置情形，指揮官裁示戰情整備狀況。

金門縣災害應變中心指出，為演練戰時網路中斷的應對與處置，想定情境，是1輛遭敵特工駕駛的自小客車，蓄意衝撞中華電信光化交換箱，縣消防局立即通報中華電信派員維修並啟動金門縣建置低軌衛星通訊，連接WIFI訊號，第一時間恢復網路連線通訊；另想定中共網軍入侵金門縣政府網頁維護廠商，修改縣府官網首頁，縣府立即登入後台修改圖片應變，同時透過各管道發布訊息澄清。

災害應變中心指出，兵棋推演以臨災應變機制為演練主軸，採取「無腳本、小規模」各項演練，推演全程邀集進駐災變中心單位，以「有想定、無腳本」及多元化方式實施推演，情境由空難（30%）轉至戰災（70%）。

災變中心指出，兵棋推演分成「聯合封鎖階段」、「火力打擊階段」、「全面作戰階段」3個階段，各階段有不同演練項目，指揮官就各情境，分組討論、即時判斷分派業務單位作相關應處作為，並以最貼近實戰的模式，完成各分工組別的任務。

金門縣城鎮韌性（全民防衛動員） 演習，在縣消防局舉辦兵棋推演。（金門縣消防局提供）

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