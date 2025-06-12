美軍亮劍！YFQ-42A無人僚機首公開 協同F-35打造「可負擔空中武力」

美軍YFQ-42A無人僚機全尺寸模型公開展示，由通用原子研製，將搭檔F-35作戰。（圖取自General Atomics專頁）

羅添斌／核稿編輯

〔編譯陳成良／綜合報導〕美軍未來空戰樣貌浮現！根據軍事網站「Defence Blog」報導，美國空軍與國防大廠通用原子公司 （General Atomics） 日前在加州畢爾空軍基地 （Beale AFB） 航展中，破天荒首度公開YFQ-42A「聯合作戰無人戰鬥機」（CCA）「全尺寸模型。這款能與F-35戰機無縫協同的新世代無人僚機，旨在以「可負擔的數量優勢」徹底改變未來空戰格局。

據報導，YFQ-42A的公開亮相，不僅是該型機首次以實體走出機密帷幕，更具體勾勒出美國空軍「有人機-無人機協同作戰」（manned-unmanned teaming）的戰術藍圖。未來空戰中，單架F-35「閃電II」（Lightning II）等第五代戰機，將能指揮多架對自主性要求較低的YFQ-42A，大幅擴展作戰半徑與打擊火力。

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此無人戰機源自通用原子野心勃勃的「Gambit」（戰略先手）系列計畫，其設計脫胎於先前與空軍研究實驗室（AFRL）合作的XQ-67A驗證機。在美國空軍CCA計畫第一階段競標中，YFQ-42A與安杜里爾工業 （Anduril） 的YFQ-44脫穎而出，成為重點發展平台。YFQ-42A預計今年稍晚展開關鍵的首次飛行測試，但詳細技術規格仍高度保密。

報導指出，YFQ-42A預計可掛載兩枚AIM-120「先進中程空對空飛彈」（AMRAAM），賦予其支援有人戰機執行空對空接戰的致命能力。儘管YFQ-42A並非設計為「可拋棄式」的消耗品，但其遠低於傳統有人戰機的成本，將賦予指揮官前所未有的戰術彈性與風險容忍度，顯著提升整體作戰韌性。

美國空軍強調，未來空戰的決勝關鍵在於能快速部署、具規模性的「混合編隊」。YFQ-42A的定位，正是要填補昂貴的高端主力戰機與低成本、一次性打擊系統間的戰力空隙，提供所謂「可負擔的數量優勢」 （affordable mass） ，有效彌補先進戰機數量不足的現實挑戰。此次在畢爾空軍基地的實體模型展示，被視為美軍形塑外界對未來空戰想像的關鍵一步。

通用原子公司身為美軍逾20年的無人機系統核心供應商，YFQ-42A被寄望成為延伸有人戰機編隊感測範圍與打擊能力的關鍵角色。隨著後續測試逐步推進，美國空軍將持續精進此類協同作戰平台在高度威脅空域的作戰準則，並明確其在聯合編隊中的戰術定位與整合方式。

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