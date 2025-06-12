第六代空戰主導權誰屬？美F-47對決GCAP 時程壓力成焦點

英日義合作的「全球空戰計畫」（GCAP）六代戰機模型，2024年7月22日在（法恩堡國際航空展亮相，目標2035年服役，惟面臨美國F-47計畫提前搶市的壓力。（法新社）

羅添斌／核稿編輯

〔編譯陳成良／綜合報導〕《Defense News》報導，英、義、日三國共組的戰機合資企業，目標打造第六代匿蹤戰機「全球空戰計畫」（GCAP），旨在擺脫對美軍備依賴並抗衡中俄威脅，預計2035年升空。不過美國啟動新一代F-47戰機計畫，引發GCAP進度壓力。

美國總統川普今年三月宣布，將由波音公司開發F-47戰機，預計期程會搶先GCAP計畫至少五年。川普上月與日本首相石破茂會談時，更主動推銷美製戰機。據《朝日新聞》引述消息人士透露，川普曾問石破茂「是否想看看美國這麼棒的戰機」。

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據報導，日方原為獲得先進軍機技術自主權而參與GCAP，惟近來中國積極發展第六代戰機J-50，日本對GCAP時程延宕漸感不安。《路透》上月報導，日本擔憂GCAP無法如期完成，正考慮增購F-35作為過渡戰力。

對此，義大利空軍上將塔里科（Giandomenico Taricco）表示，GCAP與F-47非競爭關係，反而應朝向「互操作性」發展，成為聯盟共同作戰體系的兩大支柱。

塔里科目前擔任設於英國的「GCAP國際政府組織」（GIGO）商業與企業主管，他接受《Defense News》訪問時坦言：「我們與日本一樣，對時程非常關切，正想辦法加速。」他強調，各方都意識到時間緊迫，正在全力推進進度。

GIGO由英日義三國共同組成，塔里科與英國退役空軍副元帥布魯克（Phil Brooker）分別負責業務與技術兩大面向，並共同向日方執行長岡正巳（Oka Masami）報告。岡氏自去年機構成立以來擔任三年期領導職務。

除政府機構外，三國業界亦共同成立產業聯合企業，由英國貝宜系統公司（BAE Systems）、義大利李奧納多公司（Leonardo）及日本重工業聯盟（JAIEC）組成。JAIEC由三菱重工（MHI）與日本航空宇宙工業會（SJAC）共同出資。塔里科透露，新公司將於數週內正式營運，總部與GIGO設於倫敦近郊的綠園科技園區（Green Park），預計一年內員工總數將增至約1000人。

未來合作內容除有人戰機外，也將涵蓋無人機等自主平台，但目前無人機開發仍由各國自行主導，尚未列入聯合研發進程。此外，塔里科強調，GCAP出口市場規劃是「整體合作計畫的根本」，現階段由各國政府對外洽談，沙烏地阿拉伯為潛在合作對象之一，但GIGO本身尚未與任何新夥伴直接接觸。

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