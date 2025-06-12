普廷再嗆西方！俄戰略核武95％現代化 誇口全球第一

RS-24「亞爾斯」洲際彈道飛彈是俄羅斯的一款洲際彈道飛彈，2015年在俄羅斯紀念二戰勝利70周年閱兵中首次對外展示。（法新社檔案照）

羅添斌／核稿編輯

〔編譯陳成良／綜合報導〕俄羅斯總統普廷11日表示，俄國的核武力量目前擁有「全球占比最高」的現代化武器，強調核威懾在俄方軍事戰略中的核心地位。面對持續與西方的緊張局勢，俄國在傳統武力部隊受限情況下，日益依賴其戰略核武力量來維持大國地位。

軍事網站「Defence Blog」引述俄國國營塔斯社（TASS）報導，普廷在一場關於國防裝備發展計畫的會議上指出，目前俄羅斯戰略核武部隊中，「現代化武器與裝備」占比已達 95％，稱這是「全世界所有核武國家中最高的指標」，並指此數字展現出俄國在核武領域的優勢。

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他同時指示軍方持續強化俄羅斯的「核三位一體」戰略架構，也就是包含陸基洲際彈道飛彈（ICBM）、潛射彈道飛彈（SLBM）及戰略轟炸機等三大核打擊力量。他表示，這套系統對「維護俄羅斯主權與安全」至關重要。

這番言論出現在俄烏戰爭進入第三年之際，俄軍傳統武力部隊在戰場損耗、西方制裁與產能瓶頸等多重壓力下備感吃緊。與之對照，核武成為克里姆林宮少數仍能展示戰略優勢的領域。

自2022年全面入侵烏克蘭以來，俄方在官方與媒體論述中更加頻繁提及核武，包括總普廷多次公開警告北約（NATO）不得「越線」，並強調俄國擁有能造成毀滅性打擊的核能力。不過，美國官員多次呼籲勿過度解讀這類言詞，認為不代表俄方有立即動用核武的意圖。

俄國曾高調展示包括 RS-28「薩爾馬特」（Sarmat）洲際彈道飛彈、「先鋒」（Avangard）極音速滑翔載具，以及能搭載核彈頭的「北風之神-A」（Borei-A） Borei-A 級潛艦等武器系統。不過，目前這些武器是否已全面部署至作戰單位，外界仍無法確定。

觀察人士指出，面對經濟與科技受限的困境，俄國在全球戰略布局上的選項日益縮減，因而愈加倚賴核武庫存與嚇阻理論作為權力槓桿。俄方是否能藉此成功威懾對手，或反而加深國際孤立，仍有待觀察。

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