中共曝我將領個資、揚言監管台資通電軍 學者：形塑有管轄追訴假象

國防部資通電軍指揮部2017年7月成立，由時任總統蔡英文揭牌。（資料照，軍聞社提供）

〔記者陳鈺馥／台北報導〕中共對我國資通電軍20人懸賞通緝，並發表「蚍蜉撼樹」調查報告，公開我國高階將領個資、身分證字號及戶籍地址。國台辦昨天進一步嗆聲，要將「資通電軍所有人員」納入監管範圍。學者分析，中共對台灣無管轄權，宣稱要對資通電軍所有人員監管，主要目的就是在威嚇，並形塑對台有法律管轄追訴的假象。

中國廣州市公安局5日發布懸賞通告當天，另由中國國家計算機病毒應急處理中心、計算機病毒防治技術國家工程實驗室及360數字安全集團，共同聯名發布「蚍蜉撼樹：台民進黨當局『資通電軍』駭客組織網絡攻擊活動調查報告」。

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該報告羅列台資通電軍組織、全台據點位置圖，並公布指揮官簡華慶中將、副指揮官王岳洋少將、參謀長陳俊良、政戰主任胡錦龍、副參謀長周文祥的出生年月日、身分證字號、照片及經歷。

值得注意的是，台灣資通電軍指揮部首任指揮官馬英漢中將，除被中共公開身分證字號、生日外，連戶籍地址都被中共公開，中共也發布英文版調查報告向國際宣傳。

對此，遠景基金會副執行長宋承恩受訪表示，中共對台灣無管轄權，宣稱要對資通電軍所有人員監管，主要目的是在威嚇。中共所掌握個資若是真的，代表資通電軍名單已遭洩漏。

宋承恩研判，中共主要透過幾個管道竊取，例如健保資料庫、中資旅行社等，民眾向旅行社購買行程，要繳交護照號碼、身分證字號，可能已被中國掌握，亦有可能是中共自行竊取，或駭客在網路兜售。

宋承恩說，被公布個資的國軍弟兄，會感到人身安全被威脅，有境外「老大哥」在看著，未來可能有所顧忌。中共此舉在警告台灣，他們有資通電軍的資料，並透過調查報告向國際宣傳，指控台灣侵害中國國家利益，形塑對台有法律管轄追訴的假象。

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