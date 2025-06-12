軍武圖輯》155重型「高射」砲齊發真威！ 八軍團重砲射擊楓港登場

陸軍八軍團上半年度「重砲保養射擊」昨（11）日於屏東楓港訓場登場，數門155重型榴砲採高仰角齊發射擊畫面，有如重型高射砲，畫面具相當震撼力！（軍聞社提供）

劉宇捷／核稿編輯

〔記者劉宇捷／綜合報導〕陸軍八軍團上半年度「重砲保養射擊」昨（11）日於屏東楓港訓場登場，此次由陸軍花防部及第43砲指部擔綱參與射擊，並依序實施「檢驗射擊」、「同時彈著」及「高射界」等三項科目，驗證火砲妥善與訓練射擊程序；其中，數門155重型榴砲採高仰角齊發射擊畫面，有如重型高射砲，畫面具相當震撼力！

陸軍八軍團於本月10日起至今（12）日止，在屏東楓港北陣地實施上半年度「重砲保養射擊」訓練，此次任務由陸軍43砲指部、花防部兩單位共同實施，並依序完成「檢驗射擊」、「同時彈著」及「高射界」等三項科目，驗證火砲妥善與訓練射擊程序，同時也透過火砲射擊的砲身運動，檢驗武器裝備效能。

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此次任務由陸軍43砲指部、花防部兩單位共同實施，並依序完成「檢驗射擊」、「同時彈著」及「高射界」等三項科目。（軍聞社提供）

透過實地操演強化部隊對戰場環境的掌握，精進官兵對武器裝備操作及射擊程序的熟練度，同時驗證作戰指管機制與裝備性能。（青年日報提供）

其中「高射界」射擊科目中，所有155榴彈砲都將射擊仰角調至最高，以取得最短距離的曲火力，當重砲齊射時，巨大的煙硝像天空噴出，畫面有如重型高砲出擊，視覺與聽覺的張力相當震撼！

「高射界」科目中，所有155榴彈砲都將射擊仰角調至最高，以取得最短距離的曲火力，當重砲齊射時，巨大的煙硝像天空噴出，畫面有如重型高砲出擊。（青年日報提供）

據軍媒報導，昨（11）日的操演共計出動44門155公厘牽引榴砲，操演部隊透過射擊程序步驟，驗證平日訓練成果，精進指揮管制及射擊協調，強化火力運用與整體作戰能力；而今（12）日各砲兵部隊也無畏風雨，依序完成三項射擊科目，再度震撼楓港海岸。

據軍媒報導，昨（11）日的操演共計出動44門155公厘牽引榴砲，操演部隊透過射擊程序步驟，驗證平日訓練成果。（軍聞社提供）

155公厘砲彈命中海面目標區，激起數公尺高的水花。（軍聞社提供）

第四作戰區表示，國軍持續落實各項戰備演訓，透過實地操演強化部隊對戰場環境的掌握，精進官兵對武器裝備操作及射擊程序的熟練度，同時驗證作戰指管機制與裝備性能，做為後續訓練規劃與戰力整建的重要參據。

操演部隊進行「同時彈著」射擊。（軍聞社提供）

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