E-7緩不濟急 美國防部明年擬加購E-2D預警機強化情監偵

一架美國海軍的E-2D空中預警機，上月14日完成排定偵巡任務後，準備飛返尼米茲號航空母艦（CVN 68）。（美軍DVIDS網站）

〔記者陳治程／綜合報導〕美國國防部長赫格塞斯、美軍聯參會議主席凱恩上將等人昨（11）日出席美國參議院撥款委員會（Appropriation Committiee）聽證會時透露，盱衡當前威脅和建軍規劃效益，美國國防部計畫在明（2026）年財年增編14億美元預算加購E-2D預警機，優先汰換部分E-3型機，並作為彌補E-7型機計畫期程延遲的過渡方案。

軍聞媒體《戰區》（The War Zone）報導指出，一同與會的美國防部主計長兼財務長麥克唐納（Bryn Woollacott MacDonnell）表示，考量當前威脅，以及原以E-7預警機汰換E-3型機的期程延後，五角大廈計畫在明年財年增編14億美元經費加購E-2D預警機，同時加入1.5億美元預算建構5架一組的「聯合遠征機隊」（joint expeditionary unit），滿足戰需。

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美國國防部長赫格塞斯當地時間11日出席參議院撥款委員會聽證會時透露，五角大廈計畫在明年編列預算加購E-2D預警機，作為因應E-7型機計畫延遲的過渡方案

。（擷自美國國防部官方Youtube直播影片）

報導引述聽證會內容指出，美軍原訂以26架E-7預警機汰換屆壽的E-3機隊，但赫格塞斯說，考量該計畫成本上升、新機功能過剩（gold plated），以及飛測進度延遲等因素，因而調整原有採購規劃，並加購E-2D型機，作為美軍未來轉向太空情監偵平台的「銜接方案」（bridging strategy）。

E-2D預警機為該系列機種的最新型號，不只任務電腦、電戰反制、敵我識別系統全面更新，其搭載的AN/APY-9主動相位陣列（AESA）雷達，據稱可搜索550公里外飛行器、350公里遠的巡防艦，可威脅低雷達截面積（RCS）的匿蹤目標。

2023年推動的E-7預警機採購案，受到成本上漲、測試延遲和功能及生存性存疑等考量，美國國防部計畫調整該案經費和規劃，轉向加購E-2D來部分汰換E-3，並搭配太空情監偵平台強化任務效能。（美軍DVIDS網站）

美國審計署（GAO）報告指出，E-7預警機原定2027年試飛並達初始作戰能力（IOC），但計畫後續支出較原先規劃多出33%，且系統設計、軟體更複雜，間接導致採購風險升高。報導認為，儘管五角大廈此策實屬少見，但就現況而言，也不失為能滿足未來戰需的適切考量。

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