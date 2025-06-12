川普政府審AUKUS 澳洲：我們還是要買潛艦

圖為美國維吉尼亞級攻擊潛艦明尼蘇達號，今年2月26六日停靠西澳州史特林號基地。（路透）

吳哲宇／核稿編輯

〔編譯陳成良／綜合報導〕《法新社》報導，澳洲12日對AUKUS協議未來表達「極有信心」，強調將如期建構核潛艦艦隊。美國總統川普新政府正全面審查這項美、英、澳三國重大安全協議，牽動印太地區對中戰略布局。

2021年簽署的「澳英美三方安全夥伴關係」（AUKUS），旨在結合三國力量，於未來數十年抗衡中國日益壯大的軍事實力。協議核心為協助澳洲取得美製核動力潛艦，並合作發展先進軍事技術。澳洲國防部12日證實，川普新政府已通知澳、英兩國將對AUKUS進行政策審查。

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澳洲國防部長馬勒斯（Richard Marles）表示「極有信心」計畫將如期推進，澳洲仍將獲得美製潛艦。他接受澳洲廣播公司（ABC）專訪時指出：「啟動審查並不意外，這是新政府的合理舉措，我們早已知情並表示歡迎。」根據規劃，澳洲將在15年內向美方採購至少3艘維吉尼亞級（Virginia class）核潛艦，未來並將在本土自製。

然而，美國海軍僅有24艘維吉尼亞級核潛艦，皆具備發射巡弋飛彈能力，美國造艦工業正努力達成年產兩艘新艦目標。華府國內出現質疑聲浪，批評政府在尚未滿足自身軍備需求前即對外出售潛艦。馬勒斯坦言美方產能提升「仍具挑戰」，但表示「我們與美方正密切合作，情況已有改善」，強調「澳洲會堅持並貫徹這項潛艦計畫」。

馬勒斯同時批評前任保守黨政府在潛艦採購決策上反覆不定，導致爭議不斷。2021年，澳洲宣布加入AUKUS前，突然取消與法國原訂採購柴電潛艦的協議，激怒巴黎。據估計，AUKUS潛艦計畫在未來30年內可能耗費澳洲多達2350億美元（約新台幣6兆9912億元），高昂支出引發內部質疑。

澳洲前總理滕博爾（Malcolm Turnbull）呼籲，既然英美皆啟動審查，澳洲也應同步檢視自身立場。他批評澳洲作為最大利害關係方，卻缺乏自主審查與國會監督，「該醒醒了」。工黨前總理基廷（Paul Keating）則再批AUKUS，稱美國若退出反可讓澳洲免於自毀，強調國防應自主擬定，「不該被衰落的大西洋帝國牽著走」。

澳洲戰略政策研究所（ASPI）分析師葛蘭姆（Euan Graham）指出，川普政府重審AUKUS雖存風險，但該協議仍對美方有利。澳洲已投入資金協助美國擴建潛艦產能，他警告：「澳洲已深度介入，若臨時抽身，將嚴重損害國際信譽，甚至難以挽回。」

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