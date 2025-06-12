1082項後勤軍品釋商展示 楊基榮現身推廣民間國防自主意願

國防部資源規劃司於近日舉辦「114年度研製（修）軍品公開展示」，邀請民間廠商至現場了解軍品狀況及各軍種需求，國防部常務次長楊基榮中將也蒞臨會場推廣「國防自主」政策。（軍聞社提供）

〔記者劉宇捷／台北報導〕為落實國防自主，建構本土國防工業供應體系，國防部資源規劃司於近日舉辦「114年度研製（修）軍品公開展示」，邀請民間廠商至現場了解軍品狀況及各軍種需求，國防部常務次長楊基榮中將也蒞臨會場推廣政策，透過軍、民媒合說明，期望能提升民間廠商研製、研修軍品的意願。

國防部資源規劃司於11日、12日於台中翔園文旅園區舉「114年度研製（修）軍品公開展示」，透過軍方現場說明，使廠商瞭解各軍種需求，提升民間廠商研製、研修意願，帶動國防產業發展、自主及韌性。而國防部常務次長楊基榮中將也出席會場，瞭解展出軍品項目與規格，並在各軍種、生製中心及中科院說明官解說下，逐一視導陳展軍品。

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楊基榮表示，國防部透過軍品公開展示，鼓勵具備相關能量的國內廠商投注資源參與軍品研製、研修作業，藉以發展國防科技工業，不僅能擴大內需、促進投資及增加就業機會，更能厚植國防自主實力，彰顯自我防衛決心，達成「國防」與「經濟」雙贏目標。

「114年度研製（修）軍品公開展示」由各軍司令部、國防部軍備局生產製造中心及國家中山科學研究院依據需求評估後提出。（軍聞社提供）

軍媒《軍聞社》指出，「114年度研製（修）軍品公開展示」由各軍司令部、國防部軍備局生產製造中心及國家中山科學研究院依據需求評估後提出，項目有陸軍戰車速率陀螺儀芯子、海軍S-70C發動機氣源啟動器、空軍C-130H鋼繩回收鉸盤等零附件共1,082項，吸引國內廠商計187家參與。

各軍種需求單位於陳展期間就軍品規格及採購數量提供說明，並由國防部及產業合作發展會報針對軍品研製修護作業流程實施解說，後續由國內廠商自費研發、產製及維修，經公正第三方協驗後發給予合格證明，以建立軍事裝備研製與研修的供應鏈，提高裝備妥善率。

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