民間「台海防衛兵推」假定中共「奪島為基、東部突襲」

中國解放軍進入台海周邊空域活動示意圖。（國防部提供）

〔記者方瑋立／台北報導〕民間首場高層級「台海防衛兵推」昨（11日）落幕。兵推最終階段設定為2030年6月，模擬中國以聯合火力、飛彈襲擊、多波段登陸與機降部隊突襲台灣，奪取外島離島、澎湖與東部港口與機場，全面犯台，並結合認知戰、外交戰與混合威嚇手段，對台防衛體系造成極大壓力。

「台海防衛兵推」由台北政經學院基金會與和平安全研究中心等單位主辦、國防安全研究院協辦。

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據掌握，兵推假想中國採取四階段進犯模式，初期以公務船侵擾我領海，搭配三航艦戰鬥群於南海與第一、第二島鏈間演習，並強迫運補船隻偏航，引發區域緊張。接著奪取東沙島並發動網路攻擊、摧毀能源與觀通設施。最終透過貨櫃輪搭載直升機與特戰隊，由離島展開多點機降與兩棲作戰，全面進逼台灣本島。

最後一階段的兵推動次，已設定中國全面犯台，而出乎意料的是，扮演紅組的中國選擇從東部奇襲，不循傳統自西部正面進攻，也令美日退將大讚我國將領對共軍瞭解透徹。

據下狀況內容，6月11日凌晨起，金門、馬祖、釣魚台列嶼等外離島傳出敵軍機降落突襲，防守部隊因兵力單薄陷入危機。同日上午，美軍衛星偵測共軍防空與無人機部隊活動，佳山、志航基地遭對地炸彈攻擊，跑道癱瘓。

據狀況情境，同日晚間共軍兩棲艦隊自馬公外海逼近，並於翌日清晨以聯合火力打擊澎湖，西嶼、白沙陸續傳出敵軍登陸與機降，通信接連中斷。美方證實澎湖已被攻佔，網路更瘋傳澎湖居民拍下共軍大規模部署影片，中共國防部聲稱「已收復澎湖」，並對台當局喊話「放棄抵抗」。

12日凌晨後，共軍進一步突襲花東地區，無人機與飛彈密集攻擊機場與軍港，台東卑南溪南岸出現敵軍旅級部隊上陸，奪占台11線橋樑與豐年機場，花蓮、宜蘭亦有部隊登陸。彭佳嶼被部署飛彈，用以協助奪取東部制空制海權。

13日清晨，屏東、恆春與台東沿海多點出現共軍整編部隊登陸，花蓮新城、嘉義與新竹機場遭敵軍空降突擊，國軍南北兩端空防告急。台灣組在報告階段坦言，澎湖失守速度遠超預期。顯示敵軍利用近岸島嶼的戰略價值，同時避實擊虛、繞開主戰場從防守相對脆弱的東部下手。

兵推最後想定，共軍已控制蘇澳與花蓮港，持續將後勤部隊透過兩棲艦與民航機運補東部，意圖於蘭陽、恆春建立第二戰場，切斷我南北戰力連結。台灣組緊急下令封鎖雪山隧道與北宜公路，防堵敵軍突入台北。

兵推假定中共用「奪島為基、東部突襲」的犯台戰略，利用離島部署飛彈與無人機、作為攻台跳板，再從東部建立據點進逼本島腹地。凸顯我方需及早強化外離島與東部戰力部署、加速韌性建設，以應對中國從灰色地帶至熱戰衝突的全面挑戰。

中華戰略暨兵棋研究協會理事長黃介正於兵推閉幕國際記者會上說明，兵推結果分析報告將於近期公開。

至於兵推結果是否將主動交給政府參考，主持兵推的前參謀總長李喜明說，這次兵推是純民間舉辦，要找政府決策層級參與，若要公開實施，在實務上是比較困難的。兵推並沒有指導政府的企圖，但若政府決策機構願意辦理類似性質的推演，向社會大眾說明政府的軍事與應變決策，當然樂觀其成。

前美軍太平洋司令布萊爾（Dennis Blair）11日在「台海防衛兵推」閉幕國際記者會上表示，中國若無端藉故發起侵略進犯台灣，美方介入的可能性將提高。（記者塗建榮攝）

前美軍太平洋司令布萊爾（Dennis Blair）11日在「台海防衛兵推」閉幕國際記者會上表示，中國若無端藉故發起侵略進犯台灣，美方介入的可能性將提高。（記者塗建榮攝）

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