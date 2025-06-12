金門城鎮韌性演習 模擬遭共艦封鎖+砲火打擊

金門縣首辦城鎮韌性（全民防衛動員） 演習，模擬戰時無人機襲擊中華電信機房，造成網路中斷與人員受困，消防局派遣消防車與義消大隊撲滅火勢。（記者吳正庭攝）

〔記者吳正庭／金門報導〕金門縣首辦城鎮韌性（全民防衛動員） 演習今天登場，模擬戰時金門遭中國軍艦封鎖與砲火打擊，導致運補中斷、物資短缺等情境，行政院政務委員季連成講評指出，瑕不掩瑜，整體而言是一場非常成功的演習。

金門城鎮韌性全民防衛動員綜合實作演習，以金門遭到戰爭攻擊為想定，行政院政務委員季連成、蘇振綱率行政院動員會報、災害防救辦公室、台閩戰綜會報等十餘個單位抵金考評。

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季連成說，此次演習最主要演的就是「韌性」，就好像手上拿一個橡皮，捏捏橡皮，橡皮會按照力量縮下去、變形，手打開，橡皮就恢復到原來的形狀，這就是韌性。

擔任總統府全社會防衛韌性委員會執行祕書的季連成說，國家總體韌性4大支柱是「政府的韌性」、「軍隊的韌性」、「社會的韌性」與「國際友盟的韌性」，這4大韌性，缺一不可；今天的城鎮韌性講的是社會韌性。

全民防衛動員演習模擬無人機襲擊中華電信機房，造成網路中斷，工程人員正架設器材加速恢復通信。（記者吳正庭攝）



全民防衛動員演習是模擬戰時金門遭中國軍艦封鎖與砲火打擊，導致運補中斷、物資短缺，金門縣政府立刻在金湖鎮瓊林里公所開設民生物資配售站，並平撫災民情緒及發放民生必需物資；另外，想定戰時無人機襲擊中華電信機房，造成網路中斷與人員受困，消防局派遣消防車與義消大隊撲滅火勢，救出受困人員，同步在機房對面的金城衛生所，進行大量傷患醫療救援及開設急救站，並展開災民疏散、無人機散布假訊息、開設災民收容救濟站及澄清假訊息等演練項目。

演習過程，季連成與國防部全民防衛動員署署長李定中中將十分注重演練細節，季連成每到一站詢問甚詳，甚至在演練現場，以手機直接和模擬使用配售券的瓦斯中心連線對話，以了解兌領發放辦法；一旁民眾說，這些長官「事必躬親」，讓此次演習感覺比往年更「精實」，金門島曾歷經5次戰爭，參演人員對戰爭氛圍並不陌生，都能如實應對。

講評時，季連成建議，金門地區志工可以更有效編管、訓練、運用，以發揮最大效能；他說，演習沒有十全十美的，雖有小小錯誤，但瑕不掩瑜，整體而言，算是1個非常成功的演習。

演習指揮官金門縣副縣長李文良說，「韌性」就是恢復的能力，不只在於災損當下，應該是事前對災害的形態和影響，有很好的預測和準備，一旦有戰爭或破壞行為，可把損害降到最低；他要求消防局盡快召開檢討會，針對考核官的意見，提出精進的策略和方法。

演習過程，行政院政務委員季連成（中）每到一站詢問甚詳，甚至在演練現場，親自以手機直接和模擬使用瓦斯配售券的瓦斯中心進行連線。（記者吳正庭攝）



行政院政務委員季連成說，「韌性」好像捏捏手上的橡皮，橡皮會按照力量縮下去、變形，手打開，橡皮就恢復到原來的形狀，這就是韌性。 （記者吳正庭攝）

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